Stars Heather Graham: Seit ihrem 50. Geburtstag ist sie glücklicher denn je

Heather Graham - Last Rampage premiere Los Angeles - 21.09.17 - photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2025, 16:00 Uhr

Heather Graham sprach darüber, dass sie seit ihrem 50. Geburtstag ein „glücklicherer“ Mensch sei.

Die 55-jährige Schauspielerin ist seit ihrem runden Geburtstag im Januar 2020 viel entspannter geworden.

Graham verriet jetzt in einem Gespräch mit ‚People‘: „Ich habe das Gefühl, dass mir mit zunehmendem Alter Dinge, die unwichtig sind, einfach weniger wichtig sind. Jeder ist manchmal verärgert, aber ich glaube, dass ich glücklicher bin.“ Heather ist der Meinung, dass ihr ihr Lebensstil dabei geholfen habe, inneren Frieden finden zu können. Die Schauspielerin erklärte: „Ich genieße einfach die einfachen Dinge im Leben – wie Schlafen, Essen, meine Freunde und all solche Sachen. Ich liebe es zu meditieren.“ Auf die Frage, wie sie es geschafft habe, in Topform zu bleiben, antwortete der Star: „Ich gehe gerne zu Yoga-Retreats, da ich es ehrlich gesagt liebe, einfach am Meer zu sein. Also, jedes Mal, wenn ich am Meer bin, dann fühle ich mich einfach glücklicher.“ Graham liebe es, von der Natur umgeben zu sein und nannte Yoga und ausreichend Schlaf als Schlüssel ihres jugendlichen Aussehens.