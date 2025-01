Zum 200. Geburtstag der Autorin „Heidi“ kehrt als Mini-Serie zurück

Von der japanischen Anime-Serie "Heidi" wurden in den Jahren 1977 und 1978 insgesamt 52 Folgen produziert. (dr/spot)

SpotOn News | 20.01.2025, 15:53 Uhr

Zehn Jahre nach dem erfolgreichen Kinofilm wird aktuell an einer neuen Serie zum Kinderbuchklassiker "Heidi" gearbeitet. Die Realverfilmung soll pünktlich zum 200. Geburtstag von Schriftstellerin Johanna Spyri erscheinen.

Eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Bücher aller Zeiten bekommt neues Leben eingehaucht: Wie die Produktionsfirma Studiocanal bekannt gab, wird der Kinderbuchklassiker "Heidi" als Mini-Serie in einer Realverfilmung neu adaptiert. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit zwischen Studiocanal-Series, der Münchner Claussen+Putz Filmproduktion und der Schweizer Zodiac Pictures.

Die Ankündigung erfolgt zehn Jahre nach dem großen Kinoerfolg von "Heidi", der im deutschsprachigen Raum über zwei Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser lockte. Das Drehbuch zur Serie wird aktuell von Martin Gypkens (55) entwickelt, der zuvor bereits Filme wie "Die kleine Hexe" und "Der Räuber Hotzenplotz" auf die Leinwand brachte.

Authentische Umsetzung der Romanvorlage

Der Fokus der neuen "Heidi"-Serie liege auf einer authentischen Umsetzung der Romane aus den Jahren 1879 und 1881. "Die Zeit ist reif für eine 'Heidi'-Serie", erklärt Uli Putz von Claussen+Putz. "Zehn Jahre nach dem Kinofilm und fast 50 Jahre nach der letzten Realverfilmung als Serie wollen wir mit unserer Mini-Serie erneut ein großes und generationenübergreifendes Publikum ansprechen."

Zeitloser Bestseller mit ungebrochener Popularität

Die Beliebtheit des Stoffes ist auch heute noch ungebrochen. "Heidis Lehr- und Wanderjahre" belegt aktuell Platz 22 der ewigen, weltweiten Bestseller-Liste – noch vor "Harry Potter". Die neue Serie soll pünktlich zum 200. Geburtstagsjubiläum von Schriftstellerin Johanna Spyri im Jahr 2027 erscheinen. "Mehr Screentime erlaubt uns, tiefer in die Welt und in das emotionale Erleben unseres gesamten Figurenensembles einzutauchen", erklärt Reto Schaerli von Zodiac Pictures. "Die Serie 'Heidi' wird ein Prime-Time würdiges Format für die ganze Familie."

Die letzte "Heidi"-Verfilmung als Serie liegt fast 50 Jahre zurück. Für viele Generationen waren die Geschichten des Waisenmädchens aus den Schweizer Bergen prägende Kindheitserinnerungen. Mit der neuen Mini-Serie soll nun eine zeitgemäße Adaption entstehen, die sowohl dem Original als auch den Erwartungen eines modernen Publikums gerecht wird.

Die mit weitem Abstand bekannteste Adaption von "Heidi" ist eine japanische Anime-Serie, die in den Jahren 1977 und 1978 entstand und insgesamt 52 Folgen hat. Ebenso wie "Pinocchio", "Wickie und die starken Männer", "Biene Maja" und "Sindbad" wurde sie als Gemeinschaftsprojekt von ZDF und ORF in Auftrag gegeben und als Zeichentrickserie in Japan produziert. Die Serie hinterließ vor allem dort einen ungebrochenen "Heidi"-Hype: Bis heute entstanden von der Original-Geschichte aus der Schweiz losgelöst in Japan Hunderte "Heidi"-Bücher, diverse Manga-Reihen und zahlreiche weitere Zeichentrickadaptionen mit einer riesigen Fan-Base.