Heidi Klum bespaßt ihre Fans jetzt auch über Tik Tok

Heidi Klum (46) bespaßt ihre Follower in ihren Insta-Storys regelmäßig mit lustigen Grimassen. Bereits 6,7 Millionen Abonnenten erfreuen sich an den Posts der Spaß-Tante. Doch das scheint der „Germanys Next Topmodel„-Jurorin nicht mehr auszureichen. Aus diesem Grund legte sie sich nun auch einen Tik Tok-Account zu.

Am 13. Oktober hatte Heidi Klum für ihre Instagram-Follower gute Neuigkeiten. Per Story teilte die Model-Mama nämlich mit, dass sie nun Tik Tok nutzt. Dabei handelt es sich um ein Videoportal, indem kurze Clips auf lustige Weise bearbeitet werden können. Zudem kann man über die App Karaoke singen. Also genau das Richtige für die 46-Jährige, die bereits auf Instagram regelmäßig Bilder von Grimassen postet.

Allerdings kam das Model nicht von alleine auf die Idee die App zu installieren. Zu ihrem ersten Video schrieb die Frohnatur nämlich, dass ihre Tochter Leni ihr empfohlen hätte das Portal zu nutzen. Zu dem Song „Choices“ von E-40 (51) nahm die Blondine ein Video von sich auf und montierte überdimensionale Kulleraugen auf ihr Gesicht.

Anzahl der Follower noch überschaubar

Zudem werden die Fragen „Bist du Heidi Klum?“ und „Bist du Heidi Kaulitz?“ eingeblendet. Doch anstatt zu antworten kullert die Familienmutter nur munter mit den billig animierten XXL-Augen. Momentan folgen der 46-Jährigen nur knapp über 1.000 andere Nutzer. Mit ihren Instagram-Profil kann ihre Tik Tok-Fangemeinde zahlenmäßig also noch nicht mithalten. Sollte Heidi aber weiterhin lustige Clips posten, werden es aber auch wohl da bald mehr Follower werden.