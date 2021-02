Heidi Klum bis Cindy Crawford: Diese Topmodel-Mütter haben Topmodel-Kids!

18.02.2021 20:45 Uhr

Namen wie Gigi und Bella Hadid, Kaia Gerber und Lily-Rose Depp sind aus der Modelwelt gar nicht mehr wegzudenken. Ihre Erfolge haben sie jedoch nicht nur sich selbst zu verdanken, sondern auch ihren Mamas. Denn teilweise wurden sie in den Beruf quasi hinein geboren.

Im Modelbusiness reichen ein hübsches Gesicht und perfekte Maße häufig nicht mehr aus, um groß Karriere zu machen. Man muss im Gen-Lotto gewinnen, aus der Masse herausstechen – oder berühmte Eltern haben. Gerade bei letzterem hat man es unglaublich leicht, in die gleiche Branche einzusteigen. Im Folgenden gibt es eine Liste von Models, deren Kinder nun ebenfalls im Business erfolgreich sind – ob sie das ohne berühmte Eltern auch geschafft hätten?

Heidi Klum und Leni Klum

Ganz frisch ins Modelbusiness eingestiegen ist Leni, die Tochter von Heidi Klum. Die 16-Jährige teilte sich vor Kurzem mit Mama das Cover der deutschen Vogue, zierte allein das „Hunger Magazine“ und lief auf der Berliner Fashion Week mit. Heidi selbst ist seit 1992 als Model im Business, durfte mehrfach bei der berühmten „Victoria’s Secret Fashion Show“ laufen, war Botschafterin für große Marken und zierte die Cover von Magazinen wie der „Vogue“, „Elle“ und „Sports Illustrated“. Ob Leni einmal genauso erfolgreich wird wie ihre Mutter?

Derzeit taucht Leni immer mal wieder bei „Germany’s Next Topmodel“ auf, da die Show ihrer Mama gehört. Heidi hat schon verlauten lassen, dass Leni GNTM irgendwann quasi erben könnte.

Cindy Crawford und Kaia und Presley Gerber

Topmodel Cindy Crawford hat nicht nur eins, sondern gleich zwei Kinder in die Modelwelt gesetzt! Töchterchen Kaia Gerber ist mit ihren 19 Jahren bereits eine absolute Ikone im Business. Sie modelte schon für Marken wie Miu Miu, Calvin Klein, Marc Jacobs, Saint Laurent, Moschino, Omega, Fendi und Versace.

Auch Cindys Sohn Presley Gerber ist Model. Der 21-Jährige ist noch lange nicht so berühmt wie seine Schwester und seine Mutter, aber in der Vergangenheit arbeitete er schon für Namen wie Dolce & Gabbana und Moschino.

Cindy Crawford war eines der größten Supermodels der 90er Jahre. Neben Naomi Campbell und Linda Evangelista lief sie auf den größten Laufstegen der Welt. DKNY, Michael Kors, Christian Dior, Valentino, Chanel und Versace sind nur ein Ausschnitt der Namen, deren Catwalks Cindy einst lief. Außerdem zierte sie über 500 Magazin-Cover in ihrem Leben, war auf der „Vogue“, „Allure“ und „Elle“.

Kate Moss und Lila Moss

Kate Moss‚ Tochter Lila Grace Moss Hack machte erst 2020 ihr Laufsteg-Debüt, kurz nach ihrem 18. Geburtstag. Sie lief ihre allererste Show auf der Pariser Fashion Week für das Luxuslabel Miu Miu. Seitdem durfte sie auch für Fendi laufen und arbeitete für Marc Jacobs und Dior.

Lila Grace tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter Kate Moss, die an der Seite von Cindy Crawford eines der größten Supermodels der 90er Jahre war. Sie arbeitete unter anderem für Calvin Klein, Yves Saint Laurent und Burberry.

Galerie

Elle Macpherson und Cy Busson

Sie ist gemeinsam mit Cindy Crawford und Kate Moss eines der größten Supermodels der 90er Jahre: Elle Macpherson. Die 56-jährige Australierin arbeitet als Model und Schauspielerin und trug ihrerzeit den Titel „The Body“. Bei ihrem Traumbody keine Überraschung – auch mit 56 Jahren hat sie eine Figur zum Töten!

Von Elles beiden Söhnen ist eindeutig Cy derjenige, der in die Model-Fußstapfen seiner Mutter tritt. Mit seinen zarten 18 Jahren konnte er schon einige Magazin-Cover zieren. So zählen Cover und Editorials zum Beispiel in der „InStyle“, der „Daily Mail“ und „Hollywood Life“ zu seinen Erfolgen.

Yolanda Foster und Gigi, Bella und Anwar Hadid

Yolanda Hadid, ehemals Foster, ist ein holländisches Model, das auf Fashion Shows in Hamburg, Sydney, Paris, Tokyo, Milan, New York, Cape Town und Los Angeles gelaufen ist. Mittlerweile besitzt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft, ist aus dem Modelbusiness zurückgetreten und passt auf ihre drei Modelkinder auf.

Yolanda hat ihre Modelgene wirklich perfekt verteilt – alle drei Kinder sind Models, ihre beiden Töchter sind sogar einige der größten Supermodels derzeit. Die älteste Tochter Gigi Hadid ist mit ihren 25 Jahren erfolgreich wie nur wenige andere Models derzeit. Sie läuft für Marken wie Jaquemus und Tommy Hilfiger und viele mehr, zierte Cover von etlichen Magazinen wie der „Vogue“, „Sports Illustrated“ und so weiter. Im Jahr 2020 kam ihre Tochter Khai zur Welt. Wird sie zur dritten Modelgeneration der Hadids?

Auch Tochter Bella Hadid ist eines der berühmtesten Models der Welt. Als zweitjüngstes Kind von Yolanda kann auch sie große Erfolge verzeichnen. Sie lief schon für zig verschiedene Brands auf der New York Fashion Week, London Fashion Week, Milan Fashion Week und Paris Fashion Week. Dabei waren Balmain, Topshop Unique, Marc Jacobs, Philipp Plein und Moschino, unter anderem. Sie zierte bereits zahlreiche Magazin-Cover und ist das Gesicht von zahlreichen Kampagnen wie Dior, Moschino und Givenchy.

Auch Sohnemann Anwar Hadid baut sich langsam eine Karriere im Modelbusiness auf. Das Küken der Hadid-Familie ist erst 21 Jahre alt und noch am Anfang seiner Karriere. Er hat das „Heroin Chic“, das schon Kate Moss ausmachte. Auf der New York Fashion Week lief er bereits für Labels wie Hugo Boss und Zadig & Voltaire. So richtig viel modelt er zwar nicht, in den Medien bleibt er allerdings vertreten, weil er die Popsängerin Dua Lipa datet.

Vanessa Paradis und Lily-Rose Depp

Vanessa Paradis ist mehr Sängerin und Schauspielerin, war allerdings in den 90er Jahren Model einer großen Chanel-Kampagne und lief auf Shows für die Marke. Auch zierte sie Magazincover, zuletzt das der französischen Elle.

Lily-Rose Depp ist die Tochter von Vanessa Paradis und Johnny Depp. Mit diesen Genen war es keine Überraschung, dass die junge Frau bereits im zarten Alter von 15 Jahren in die Fußstapfen von Mama trat – und zwar genau die gleichen Fußstapfen. Denn auch Lily ist das Gesicht von Chanel, und seit nunmehr sechs Jahren das Gesicht zahlreicher Kampagnen. Allerdings scheint sie lieber in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten – Lily spielte bereits in einigen Filmen mit und scheint nicht aufhören zu wollen.

(AKo)