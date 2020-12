08.12.2020 22:45 Uhr

Heidi Klum: Die Kinder beklagen ihre Offenherzigkeit

Heidi Klums Kinder sind offenbar nicht immer begeistert, wenn sich ihre Mutter etwas freizügiger im Netz präsentiert.

Die 47-Jährige geht heute lockerer und offener mit ihrem Körper um als je zuvor. Ihren Nachwuchs freut das nicht immer. Doch auch die Meinung ihrer Kinder Leni (16), Henry (15), Johan (14) und Lou (11), die sie mit ihrem Ex-Mann Seal hat, hält Heidi Klum nicht davon ab, sich so zu zeigen, wie sie es für richtig hält.

„Ich mache mein Ding, ihr eures“

Im Gespräch mit ‚People.com‘ erklärte die blonde Schönheit: „Ich bin definitiv offener mit meinem Körper und ich bin ein kontaktfreudiger Mensch. Ich komme aus Deutschland und, wissen Sie, ich neige nicht immer dazu, die meisten Kleider zu tragen, also geben sie mir manchmal einen Schubs und sagen: ‚Mama, wirklich?‘ Aber ich sage: ‚Ja, wirklich. Das ist es, was ich bin. Ich mache mein Ding, und ihr macht euer Ding.’“

Dreharbeiten in Berlin

Aktuell befindet sich Heidi mit der gesamten Familie in Berlin – hier dreht sie die bereits 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel§. Die Dreharbeiten finden dieses Jahr in Deutschland statt, da die ansonsten weltweiten Drehorte der Modelcasting-Show aufgrund der aktuell anhaltenden Coronavirus-Pandemie ausgeschlossen sind. Reisebeschränkungen sind schlicht zu streng und das Risiko einer Ansteckung zu groß. Die Produktion findet unter strengsten Hygienemaßnahmen statt, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. (Bang)