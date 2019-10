Heidi Klum: „Es war sehr intim, aber mehr ging einfach nicht“

Heidi Klum richtet eine süße Liebeserklärung an ihren jüngeren Ehemann. Sie sind das derzeit begehrteste deutsche Traumpaar: Vor wenigen Monaten machte das Supermodel ihre Liebe zu dem Tokio Hotel-Musik amtlich und gab ihm bei einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort.

Ihre Liebe ist seitdem nur noch stärker geworden. So schwärmt Heidi im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin, dass der Gitarrist ihr absoluter Traummann sei. „Er ist wirklich für alles zu haben. In dieser Hinsicht sind wir uns sehr ähnlich. Er genießt das Leben und ist sehr großzügig. Er ist total lieb. Ich habe endlich meinen Partner gefunden, wisst ihr?“, verrät sie.

Drei Wochen in Italien

Auch zur Traumhochzeit lässt sich die blonde Schönheit einige Details entlocken. „Es war so wunderschön und wir hatten die beste Zeit“, kann sie ihr Glück kaum fassen. Drei Wochen lang verbrachten die Turteltauben insgesamt in Italien – das forderte am Ende seinen Preis. „Ich trage immer noch weitere Klamotten, weil ich einfach zu viel gegessen habe und zu viel Spaß hatte!“, scherzt die 46-Jährige.

Einziger Wermutstropfen: Heidi hätte gerne mehr Gäste eingeladen. „Es war sehr intim, aber mehr Leute passten einfach nicht“, erklärt sie. Ansonsten sei alles „großartig“ gewesen: „Wir tanzten, bis die Sonne aufging und es war schön, weil niemanden die Füße wehtaten. Es war total magisch.“