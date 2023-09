Konzertbesuch mit Kids Heidi Klum feiert mit Beyoncé Geburtstag

Heidi Klum hat ein Konzert von Beyoncé genossen. (hub/spot)

SpotOn News | 05.09.2023, 13:13 Uhr

Ein ganz besonderes Beyoncé-Konzert hat sehr viele Promis angezogen. Unter ihnen war Heidi Klum, die offenbar auch ihre Kinder dabeihatte.

US-Superstar Beyoncé (42) hat dieses Jahr mit sehr vielen Menschen ihren Geburtstag gefeiert. Am 4. September wurde die Sängerin 42 Jahre alt – und gab in Kalifornien ein Konzert. Bei ihrem dritten und letzten Tour-Stopp im SoFi Stadium in Inglewood waren auch eine Menge prominenter Gäste dabei. Unter anderem ließ sich Topmodel Heidi Klum (50) das Geburtstagskonzert von Beyoncé nicht entgehen.

Heidi Klum mit den Kindern unterwegs zum Konzert

In ihren Instagram-Storys teilte Heidi Klum zahlreiche Eindrücke von der großen Show. Zuvor hatte sie schon zwei Beiträge gepostet, mit denen sie mit Feier- und Herz-Emojis auf den Beyoncé-Auftritt hinwies. Auf den Bildern ist die 50-Jährige von hinten zu sehen, wie sie mit ihrer jüngeren Tochter und einem ihrer Söhne offenbar auf dem Weg zu dem Konzert ist. Klum hat insgesamt vier Kinder: die Töchter Leni (19) und Lou (13) sowie die Söhne Johan (16) und Henry (17).

Diese Stars feierten mit Beyoncé

Neben Klum waren Medienberichten zufolge unter anderem auch Prominente wie Reality-TV-Star Kylie Jenner (26) und Schauspieler Timothée Chalamet (27) bei dem Konzert – was die Gerüchte über eine angebliche Beziehung der beiden befeuerte. Zudem sollen Sängerin Adele (35), Popstar Justin Bieber (29) mit seiner Ehefrau, Model Hailey Bieber (26), Schauspielerin Zendaya (27) mit ihrem Partner und Kollegen Tom Holland (27) sowie Kim Kardashian (42) vor Ort gewesen sein.

Bei einer der Shows von Beyoncés "Renaissance"-Welttournee in Inglewood waren zuvor zudem Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) dabei. Auf der Plattform X (früher Twitter) gibt es Beiträge mit Schnappschüssen, die die prominenten Gäste zeigten.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex schienen das Konzert demnach von einem abgeschirmten Bereich aus zu genießen. Auch Meghans Mutter Doria Ragland (67) war auf einem Bild zu sehen.