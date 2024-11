Nach Halloween-Party Heidi Klum gibt schlüpfrige Einblicke: Fit dank „Schlafzimmersport“

SpotOn News | 03.11.2024, 13:00 Uhr

Wenn es um ihr Sexleben geht, ist Heidi Klum nicht schüchtern: In einem neuen Interview hat sie nun betont, dass das aktive Eheleben mit Tom Kaulitz dafür sorge, dass sie in Form bleibe und auch mit Ü-50 weder Rücken- noch Knieschmerzen habe.

Heidi Klum (51) ist nicht nur die Queen von Halloween, sondern auch die Königin der Selbstvermarktung. Regelmäßig heizt sie mit privaten Einblicken das Interesse an ihrer Person an. So dürfte es kein Zufall sein, dass kurz nach ihrer diesjährigen Kostümparty, bei der sie zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (35) als E.T-Pärchen Furore machte, ein Interview mit pikanten Geständnissen erschienen ist.

Ihr Mann hält sie fit

Die Moderatorin der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" verriet in einem neuen Interview mit "The Times" ihre Geheimnisse, wie sie fit bleibt – obwohl sie nie eine Diät macht und sich gerne auch mal Würstchen und Kartoffelsalat gönnt. So viel sei schon verraten: Ihr Liebster spielt dabei angeblich eine entscheidende Rolle. "Ich habe keine Rücken- oder Knieschmerzen, und ich habe meinen Mann", erklärte sie und betonte, "Schlafzimmersportarten" hielten sie in Form. "Sport en chambre ist meine Lieblingsbeschäftigung – auf Französisch klingt es besser." Der eheliche Sex mit ihrem jüngeren Partner sei "sehr gut", plauderte sie dann noch aus, weil der Gitarrist von Tokio Hotel ihr "Match" sei.

Dann fügte sie aber noch ernsthafter hinzu: Sie laufe viel herum, habe vier Kinder und erledige alles selbst, da sie keinen Assistenten hat. Und: "Ich ernähre mich richtig, mache nie zu viel Sport und hebe keine schweren Gewichte. Manchmal überfordern sich die Leute. Ich höre auf meinen Körper."

Heidi Klum hat schon häufiger über ihr Sexleben gesprochen – vielleicht ist sie auch deshalb ein gerngesehener Gast in US-Talkshows. In einer Januar-Folge des Podcasts "Call Her Daddy" sprach sie über ihre hohe Libido und gab zu, dass sie gerne "stundenlang" Sex habe. Sie liebe es "endlos, heiß, wild", erklärte sie. "Ich glaube, für die Frau ist es einfacher als für den Mann, also muss der Mann so viel Ausdauer haben, das ist das Wichtigste." Kaulitz habe kein Problem damit, mit ihr mitzuhalten. "Die Männer sind normalerweise diejenigen, die nicht so lange durchhalten", fügte sie hinzu. "Manche schaffen es nicht."

Rassistische Beleidigungen wegen Ehe mit Seal

Auch über ihren zweiten Ehemann Seal (61) gab sie früher Intimes zu Protokoll – so schwärme sie einst über sein "ganzes Paket", das sie beim Kennenlernen in seinen engen Hosen gleich habe sehen können. Im "The Times"-Interview war der Sänger nun ebenfalls Thema, allerdings gab Heidi Klum hier ganz andere Einblicke in die Ehe. Sie erinnerte daran, wie die Familie Opfer rassistischer Kommentare wurde: "Ich habe Rassismus auf beiden Seiten erlebt: Die einen wollten, dass er mit einer farbigen Frau zusammen ist, die anderen, dass ich mit einem weißen Mann zusammen bin. Dann bekamen wir Kinder und die Leute beschwerten sich, dass ich die Haare meiner Kinder nicht richtig frisierte. Aber wir wollten kein perfektes Musterbeispiel für Integration sein, wir wollten einfach nur eine Familie."

Seal und Heidi Klum hatten 2005 geheiratet. Die Trennung erfolgte 2012, die Scheidung zwei Jahre später. Sie haben zusammen die Kinder Henry (18), Johan (17) und Lou (15). Zudem adoptierte Seal Klums Tochter Leni (20), die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (74) stammt. Nach der Trennung erhob der Sänger einige Vorwürfe gegen seine berühmte Ex-Frau. So hätten sie etwa in Sachen Erziehung nie als Team gearbeitet. 2019 heiratete Heidi Klum dann Tom Kaulitz – wenige Monate nach ihrem Kennenlernen.