Heidi Klum glitzert mit ihrem Ehemann um die Wette

Das frisch verheiratete Ehepaar Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) lässt sich keinen Spaß entgehen. Diese Woche besuchten sie als Ganzkörper-Glitzer-Monster die Halloween-Party von Paris Hilton (38).

Das deutsche Supdermodel Heidi Klum ist seit jeher bekannt für ihre fröhliche, rheinländische Art. Stets gut gelaunt managt sie den Alltag zwischen Model, Moderatorin, Unternehmerin und Mutter. Mit Herrn Kaulitz an ihrer Seite wirkt die „Germany’s Next Topmodel“-Modelmama aber nochmals mehr auf Spaß gepolt. In ihren Instagram-Storys sieht man das junge Ehepaar ständig auf Partys.

Quelle: instagram.com

So auch diese Woche. Heidi und Tom besuchten gemeinsam die Halloween-Fete von It-Girl Paris Hilton (38).

Kostüm: Einfach nur Glitzer

Als Kostüm wählten Heidi, Tom und Bill Kaulitz (30) einfach nur Glitzer. Und davon reichlich. Die Haut, die Bärte, das Gesicht, der Körper – alles funkelte fröhlich vor sich hin.

Wir fragen uns allerdings, wie viel Begeisterung die Gastgeberin Paris Hilton diesem Look entgegenbrachte. Die Party fand nämlich in ihrer Villa in Los Angeles statt und man darf vermuten, dass sich die winzigkleinen Glitzerpartikel des Kaulitz-Trios noch monatelang im Haus finden lassen werden.

Quelle: instagram.com

Weitere prominente Gäste

Unter den Partygästen der ehemals besten Freundin von Kim Kardashian (39) fanden sich natürlich noch viele weitere Prominente. Ebenso anwesend waren Sängerin Demi Lovato (27) als sexy Barock-Fürstin, Ryan Phillippe (45) als Jedi-Ritter und Jason Derulo (30) als halbnackter Boxer mit fast-nackter weiblicher Begleitung.

Heidis Glitzerlook lieferte allerdings erst den Auftakt für ihren Halloween-Marathon. Am 31. Oktober schmeißt das Model selbst traditionell die coolste Halloween-Party des Jahres. Wobei sie es jedes Mal wieder schafft, mit einem neuen total verrückten und extrem aufwendigen Kostüm zu überraschen. Zum 20-jährigen Jubiläum ihrer Sause dürfen wir uns sicher auf einen ganz besondern Hingucker freuen.