Heidi Klum gratuliert der „Liebe meines Lebens“

Ein Schwangerschaftsbild und emotionale Worte: Heidi Klum hat ihrem Sohn Henry zum Geburtstag gratuliert. Auch Einblicke in seine Party gab das Model preis.

Heidi Klum (47) hat auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Bild gepostet, auf dem sie nackt und schwanger posierte. Zu der Aufnahme von Fotograf Russel James gratuliert sie ihrem Sohn Henry zum 15. Geburtstag: „Heute vor 15 Jahren bist du auf die Welt gekommen. Ich bin so stolz, dass du ein Teil von mir bist. Du bist das Funkeln in meinen Augen und die Liebe meines Lebens. Alles Gute zum Geburtstag, Henry … möge dein Geburtstag heute so besonders sein wie du.“ Ein zweites älteres Bild, das Klum mit ihren über 7,5 Millionen Followern teilte, zeigt sie mit ihrem Sohn als Baby.

In ihren Instagram Storys präsentierte Klum dann auch noch den Geburtstagskuchen und weitere Eindrücke von der Party des 15-Jährigen. Klums Ehemann Tom Kaulitz (31) und dessen Zwillingsbruder Bill halfen offenbar bei der Feier, bei der die Gäste sich unter anderem an Videospielen auf einer großen Leinwand im Garten erfreuten.

Vierfach-Mama Klum

Heidi Klum hat mit ihrem zweiten Ehemann, dem britischen Sänger Seal (57), drei gemeinsame Kinder bekommen: Henry, Johan (13) und Lou (10). Tochter Leni (16) brachte Klum mit in die Ehe. Sie wurde später von Seal adoptiert. Das Paar gab 2012 die Trennung bekannt. Die Scheidung folgte im Jahr 2014. Seit 2019 ist Klum mit Tom Kaulitz verheiratet.

(hub/spot)