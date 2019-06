Heidi Klum hat Beef mit Makler Marcel Remus

Sonntag, 30. Juni 2019 09:41 Uhr

Heidi Klum streitet sich auf Instagram mit Marcel Remus. Die Model-Mama hat sonst eigentlich immer ein Lachen im Gesicht, doch wenn ihr etwa richtig gegen den Strich geht, kann sie auch mal deutlich werden.

Der Mallorca-Makler hatte sich in seinen Instagram-Stories darüber ausgelassen, dass ihm die kleine Hochzeit einer der Teilnehmerinnen im letzten ‚Germany’s Next Topmodel‘-Finale nicht gefiel und dass sich Heidis Bald-Ehemann, Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz, einen neuen Haarschnitt zulegen sollte.

Sie hat ihn blockiert

Heidi hatte den Immobilien-Experten daraufhin blockiert und in ihrer eigenen Story erklärt: „Eigentlich mache ich immer gerne Fotos mit meinen Fans, aber wenn man in einem TV-Interview anfängt, über Tom und mich zu lästern, nur um sich zu profilieren, dann wird man eben geblockt.“ Marcel hält allerdings dagegen und betont, niemals im TV über Heidi oder ihren Verlobten gesprochen zu haben.

Quelle: instagram.com

In einer weiteren Story erklärt Marcel Remus: „Ich habe noch nie schlecht über Heidi Klum und Tom Kaulitz im Interview, im Fernsehen irgendwas gesagt, sondern in meinen Stories. Und das gebe ich auch zu und das ist meine Meinung, das kann ich auch machen. Ich habe über das ‚Germany’s Next Topmodel‘-Finale gesagt, dass ich diese Fake-Tam-Tam-Hochzeit in einem Model-Show-Finale sche*** finde. Das ist meine Meinung und das kann ich doch sagen. Da stehe ich auch zu, finde ich nach wie vor blöd. Und ich habe auch gesagt, dass ich finde, dass dieser Tom sich mal die Haare schneiden könnte. Ja sorry, das ist meine Meinung. Ich finde, jetzt gerade zur Hochzeit im Sommer, könnte der sich doch mal… Udo Walz oder was … da gibt’s doch Leute.“

Klingt nicht nach einer baldigen Versöhnung…