Heidi Klum hat das Rezept für eine glückliche Ehe

02.08.2021 19:42 Uhr

Modelmama und GNTM-Host Heidi Klum hat jetzt enthüllt, was ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe ist.

Die inzwischen 48-jährige Schönheit, die seit dem Jahr 2019 mit dem Tokio Hotel-Musiker Tom Kaulitz verheiratet ist, verriet nun, dass sie eine glückliche Ehe mit Tom habe, weil sie sich ihm zuliebe für Fußball interessieren würde.

Plötzlich Fußball-Fan

Heidi Klum, die vor kurzem erstmals gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter Leni Klum für das Cover des deutschen „Vogue“-Magazins posierte, enthüllte ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe kurz nach Deutschlands EM-Niederlage gegen die englische Nationalmannschaft in einem Interview mit „FoxNews“.

Der ehemalige Victoria’s Secret-Engel betonte dabei, dass er sich bevor Tom in sein Leben trat zuvor eigentlich nie besonders für Fußball interessiert habe und ihm zuliebe an dem Ballsport Gefallen fand. Die Mutter von vier Kindern erzählte: „Ich finde, das ist es, was eine gute Ehefrau ausmacht: wenn man an den Interessen seines Partners teilnimmt und natürlich umgekehrt.“

Heidi Klum verrät nichts über die Hobbies des Ehemnns

Das war also auch mit der Grund dafür, warum die ursprünglich aus Bergisch Gladbach stammende Prominente in diesem Jahr bei der EM mitfieberte und für ihre Fans über ihren Account auf Instagram sogar in einem freizügigen Deutschland-Trikot posierte.

Für welches Hobby seiner Ehefrau sich Tom im Gegenzug interessiert, hat das Paar jedoch noch nicht verraten. (Bang)