Heidi Klum hat sich offenbar verlobt!

Montag, 24. Dezember 2018 20:49 Uhr

Noch sind wir uns nicht sicher, ob es sich hier um einen Weihnachtsscherz handelt… Es sieht aber ganz danach aus, als hätten sich Modelmama Heidi Klum und der bärtige Musiker von Tokio Hotel am Heiligabend verlobt!

Klum postete vor wenigen Stunden ein Bild auf Instagram, dass sie mit dem Zwillingsbruder von Bill Kaulitz schmusend, Gesicht an Gesicht zeigt. Ihre Hand greift von der Seite an seine Wange – an ihrem Finger prangt unübersehbar ein Klunker.

Unter das Bild schreibt die 45-Jährige : „I SAID YES! („Ich habe Ja gesagt“).

Quelle: instagram.com

Offenbar hat ihr der 29-jährige Herr Kapellmeister einen Antrag an Weihnachten gemacht. Die Vierfach-Mama ist jedenfalls mit dem „Tokio Hotel“-Musiker angeblich seit über einem Jahr liiert und machte sich bereits in den vergangenen Monaten ob des Altersunterschiedes herzlich wenig aus den sehr lauten, kritischen Stimmen von allen Seiten. Sie zelebrierte immer wieder via Instagram ihre Zuneigung zu ihrem jüngeren Freund.

„So verliebt“

Jetzt scheint Heidi Klum richtig überglücklich zu sein. Und das sei ihr an diesem heiligen und auch an jedem anderen Abend ganz herzlich vergönnt. Sollte es wirklich stimmen, beglückwünschen wir die beiden zu der kleinen Sensation und freuen uns mit ihnen auf ein aufregendes kommendes Jahr.

Eine Quelle sagte erst kürzlich gegenüber ‚People‘, die 45-jährige Klum sei ja „so verliebt“ in den Musiker.

Die Mutter der Töchter Lou (9) und Leni (14) sowie der Söhne Johan (12) und Henry (13) sorgte erstmals im März für Dating-Gerüchte, nachdem beide am Set von ‚America’s Got Talent‘ knutschend gesichtet wurden. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte das Paar im Mai bei der amfAR Gala in Cannes.