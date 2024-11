Earthshot-Preisverleihung Heidi Klum: Hier steht sie Prinz William zur Seite

Heidi Klum beim Earthshot Prize in Kapstadt. (rho/spot)

SpotOn News | 06.11.2024, 21:30 Uhr

Bei der vierten alljährlichen Verleihung des Earthshot Prize sorgte Heidi Klum für einen feurigen Auftritt. Wurde da selbst Prinz William rot?

Prinzessin Kate (42) gehe es "wirklich gut", versicherte Prinz William (42) kürzlich. Doch begleiten konnte sie ihn nicht am heutigen Abend: Am 6. November wurde der Earthshot Prize Environmental Award in Kapstadt verliehen. Hochkarätige Gäste wurden geladen. Darunter auch "Germany's Next Topmodel"-Chefin Heidi Klum (51), die nach ihrer schlagzeilenträchtigen Halloween-Party in New York direkt nach Südafrika gejettet war.

Die Verleihung des Umweltpreises kürte die Gewinner aus fast 2.500 Nominierten in 75 Ländern in einer wiederverwendbaren Öko-Kuppel. Unter den prominenten Gästen, die über den grünen Teppich liefen, war nicht nur der Schöpfer der Umweltauszeichnung, der Prinz of Wales, sondern auch Gastgeber Billy Porter (55), Schauspielerin Nina Dobrev (35, bekannt aus "Vampire Diaries") oder Topmodels wie Winnie Harlow (30) und Heidi Klum.

Letztere hat dem Thronfolger, der im grau-karierten Sakko, marineblauer Hose und weißen Turnschuhen erschien, in einem roten One-Shoulder-Cocktailkleid mit ihrem Überraschungsauftritt fast die Show gestohlen.

Hannah Jones, CEO des Earthshot Prize, lenkte die Aufmerksamkeit zurück auf den Sinn der Veranstaltung: "Wir freuen uns sehr, hier in Afrika zu sein. Was zählt, ist, junge Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen."

"Du versuchst einfach zu tun, was du kannst"

Prinz William gab auch auf X, ehemals Twitter, Einblicke in die Vorbereitungen für die Preisverleihung. In einem Video ist etwa zu sehen, wie er auf der Bühne seine Rede probt und sich mit den Mitarbeitenden bespricht. Laut einer Berichterstattung der britischen "Daily Mail" erzählte er im Gespräch mit BBC und Sky News, wie er sich privat auf die Veranstaltung vorbereitet hat.

✨🎥🎬 The stage is almost set… We can’t wait for you to see it! Watch LIVE on YouTube from 18:00 CAT / 16:00 GMT / 11:00 ESThttps://t.co/zygnR0gP3n pic.twitter.com/giBTdA3Ctf — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 6, 2024

Er und seine Familie führen wie so viele Gespräche darüber, wie sie zu Hause zum Klimaschutz beitragen können: "Jede Familie versucht, alles zu tun, was sie kann, um der Umwelt zu helfen. Wir gehen alle Grundlagen des Recyclings durch und stellen sicher, dass wir den Wasserverbrauch minimieren und das Licht ausschalten, wenn wir das Haus verlassen und so weiter", zählte er auf. "Und wir stellen sicher, dass das, was wir in der Umgebung tun, sinnvoll ist. Ich denke, jede Familie hat diese Gespräche. Du versuchst einfach zu tun, was du kannst."

Beim diesjährigen Earthshot Prize erhalten fünf Gewinner aus der ganzen Welt jeweils ein Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund für ihre innovativen Lösungen für die globalen Umwelt- und Klimawandelprobleme. Das Event wurde live in ganz Afrika und später auf BBC übertragen.