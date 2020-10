01.10.2020 21:42 Uhr

Heidi Klum: Horrorfilm-Marathon zu Halloween

Heidi Klum richtet ein Instagram-Video an ihre Fans: Sie wolle bis zu Halloween einen Horrorfilm-Marathon absolvieren und benötige passende Filmtipps.

„Halloween wird nicht gecancelt“: Heidi Klum (47) will trotz der Corona-Pandemie nicht auf das Gruselfest verzichten. Zur Einstimmung werde sie bis zum schaurigen Tag am 31. Oktober ihr Bett nicht verlassen und ihre liebsten Horrorfilme ansehen, verkündet sie in einem Instagram-Video, in dem sie es sich bereits unter der Decke gemütlich gemacht hat und zur Einstimmung mit einem Videofilter eine Hexe mimt.

Unter dem Hashtag #HeidiHalloween2020 sollen ihre Follower ihr in kurzen Clips zeigen, welche Film sie selbst gucken und dem Model empfehlen können. Dass Klum auch Halloween dieses Jahr im Bett verbringen wird, ist nicht unwahrscheinlich. Denn ihre legendäre Halloween-Party, die jährlich zahlreiche Stars anzieht, wird aufgrund der Corona-Pandemie wohl ausfallen. 2020 wäre es die bereits 21. Ausgabe des New Yorker Spektakels. Im vergangenen Jahr begann Klum bereits im August damit, Hinweise auf ihr Kostüm zu liefern. Dieses Jahr blieb es verdächtig still.

Quelle: instagram.com

(jom/spot)