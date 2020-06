Heidi Klum: „Ich möchte irgendwie noch so ein Kleines“

„America’s Got Talent“-Moderatorin und Viefach-Mutter Heidi Klum wünscht sich angeblich noch weiteren Nachwuchs.

Heidi Klum, außerdem Host der Castingsspektakel „Germany’s next Topmodel“ hat in der US-Talentshow nebenbei bekannt gegeben, dass sie eigentlich gerne noch ein fünftes Kind haben würde. Als eine Kandidatin ihren Nachwuchs mit auf die Bühne brachte, erklärte Heidi kurzerhand, dass sie beim Anblick des Kleinkindes Sehnsucht nach einem eigenen Baby bekomme.

Gegenüber ihrer Jury-Kollegin Sofia Vergara sagte die 47-Jährige laut ‚VIP.de‘: „Ich möchte irgendwie noch so ein Kleines.“ Sofia entgegnete daraufhin: „Ein Baby? Du hast vier!“ Ob Heidi und ihr Ehemann, Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz bereits Nachwuchs planen?

Früher keine Lust auf Partys

Laut einer Tarotkarten-Prophezeiung einer GNTM-Kandidatin soll Heidi in nächster Zeit nochmal Mutter werden…

Dass sie in ihrer Karriere heute nichts mehr erreichen muss und sich nun voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren kann, will Heidi in Zukunft wohl mehr ausnutzen. Immerhin verpasste sie zu Beginn ihres Modeldaseins so einige Partys, um stattdessen zu Castings zu gehen. Im Interview mit ‚People‘ ließ sie vor einer Weile Revue passieren: „Ich mochte keine Partys. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Spaß gegönnt. Andere waren bis fünf Uhr morgens im Club, ich blieb zu Hause. Auch am Wochenende habe ich gearbeitet. Ich war fokussiert auf meine Karriere und sehr diszipliniert.“ (Bang)