Heidi Klum: „Ich würde einen BH mit Slip, Strapsen und Stilettos wählen“

Dienstag, 5. Februar 2019 13:56 Uhr

Heidi Klum verrät ihren Outfit-Tipp für den Tag der Liebe. Die 45-jährige Model-Mama gehörte früher zu den Hauptengeln der berühmten Dessous-Präsentation des Labels Victoria’s Secret und lief neben ebenso weltbekannten Kolleginnen wie Adriana Lima, Naomi Campbell, Doutzen Kroes und Giselle Bündchen über den Laufsteg.

Außerdem gründete sie ihr eigenes Unterwäsche-Label Heidi Klum Intimates und kennt sich deshalb bestens damit aus, was Frau „drunter“ tragen sollte – insbesondere, wenn sie ihrem Liebsten zum bevorstehenden Valentinstag eine besondere Freude machen will. Nun verriet die Verlobte des Tokio Hotel-Gitarristen gegenüber dem Magazin ‚People‘, welche Outfit-Tipps sie für ihre Geschlechtsgenossinnen auf Lager hat.

„Ich würde einen BH mit passendem Slip, Strapsen, hohen Strümpfen und himmelhohen Stilettos wählen“, erklärte die blonde Schönheit aus Bergisch Gladbach und betonte gleichzeitig, dass rote Spitze sich für den Tag der Verliebten besonders gut eignet. Einen ganz wichtigen Punkt hob die ‚Germany’s Next Topmodel‘-Jurorin dann im Gespräch mit dem Boulevard-Blatt auch noch hervor.

… und dann noch ein privates Dinner

„In erster Linie sollten wir die besondere Wäsche für uns selber tragen“, so Klum. „Selbst wenn Sie ihren Partner erst später in der Nacht überraschen möchten – oder er Sie – schöne Wäsche am Tag pusht ihr Selbstbewusstsein.“ Worauf genau sich der 28-jährige Musikerverlobte der deutschen Wahl-Amerikanerin am 14. Februar Dessous-technisch freuen darf, ließ Heidi, die den letzten Valentinstag noch allein mit ihren vier Kindern verbrachte, bislang offen.

Kleine Geschenkideen verriet die Powerfrau am Ende des Interviews aber dennoch: „Kleine Karten oder Gutscheine für ein Kerzendinner mit selbstgekochtem Lieblingsessen oder einer Massage sind sehr süß. Man kann Zettel mit süßen Botschaften und Überraschungen im ganzen Haus verstecken, so dass sie im Laufe des Tages gefunden werden.“ Klum und Kaulitz bestätigten ihre Beziehung im vergangenen Sommer und überraschten die Öffentlichkeit an Heiligabend mit ihrer plötzlichen Verlobung.