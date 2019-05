Heidi Klum: Neuer Job als Ohrendesignerin

Mittwoch, 15. Mai 2019 15:44 Uhr

Heidi Klum hat sich mit Disney zusamengetan – es geht um eine neue Edition von Micky und Minnie Mouse-Ohren. Das Model hat sich mit Disney Parks zusammengetan, um ein exklusives Design der ikonischen Mausohren herauszubringen.

Neben Klum selbst wurde die neue Linie von Fashion-Experten wie Vera Wang, Betsey Johnson und Karlie Kloss designt. Die neue Linie soll am 24. Mai herauskommen. Der ‚Germanys Next Topmodel‚-Coach, der seine eigenen Designs im September herausbringen wird, zeigte sein mit Spannung erwartetes Design und gab zu, dass der Prozess ein „wahrgewordener Traum“ sei.

Die 45-Jährige teilte auf Instagram ein Foto von sich selbst wie sie die Ohren trägt und schrieb dazu: „Die berühmtesten Ohren auf der Welt zu designen ist ein wahrgewordener Traum. Ich kann es immer noch nicht glauben. An alle Mickey und Minnie Fans – ich hoffe ihr werdet sie lieben und so viel tragen wie ich!#DisneyParksDesignerCollection #AD @disney.“

Quelle: instagram.com

„Ich habe soviel Spaß gehabt“

Die Blondine teilte auch ein kurzes Video des kreativen Prozesses und verriet, dass sie „ein paar Designs“ selber zeichnete bevor sie sich für das Diamantenmodel entschied. Sie fügte hinzu: „Ich habe so viel Spaß dabei gehabt für die #DisneyParksDesignerCollection eigene Designs zu entwickeln. Ich war von Mickeys und Minnies ikonischem Style so sehr inspiriert, dass ich selbst sogar einige Designs im Kopf hatte – es war sehr hart sich für eins am Ende zu entscheiden! Ich freue mich sehr darauf, wenn die scheinenden Ohren herauskommen. Danke @disney – es war eine Ehre!“ Wang, die für ihre speziellen Hochzeitskleider, die schon von Größen wie Alicia Keys und Kim Kardashian getragen wurden, bekannt ist, designte ebenfalls ein Paar der Ohren, die mit Kristallen und Perlen bestückt sind.