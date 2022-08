Nach rund drei Jahren Ehe Heidi Klum schwärmt von Tom Kaulitz: Sie hat den „Einen“ gefunden

SpotOn News | 11.08.2022, 19:20 Uhr

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet. (mia/spot)

Heidi Klum schwärmt mal wieder in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann. Sie habe mit Tom Kaulitz "endlich den Einen" gefunden.

Heidi Klum (49) schwärmt von ihrem Ehemann Tom Kaulitz (32). Auf dem roten Teppich verriet sie gegenüber „E! News“, dass die vergangenen drei Jahre mit dem Tokio-Hotel-Musiker wie im Fluge vergingen und sich gleichzeitig wie ein ganzes Leben anfühlten. „Ich kenne ihn einfach so gut, wir verstehen uns einfach richtig gut“, erzählte das Topmodel.

Damit nicht genug der romantischen Worte an ihren Mann: „Ich habe das Gefühl, endlich habe ich den Einen gefunden. So weit, so gut – ich hoffe es bleibt so.“ Klum und Kaulitz haben im Sommer 2019 geheiratet. Zuvor war die Model-Mama mit dem Sänger Seal (59) und dem Stylisten Ric Pipino verheiratet.

„Spaß haben und nur Sonnencreme tragen“

Offenbar haben die beiden eine gute Zeit, wie man auf Instagram verfolgen kann. Über ihre vielen gut dokumentierten gemeinsamen Urlaube sagte Klum: „Ich denke, wir werden niemals wieder so jung, wie wir es jetzt sind. Also sollten wir auch genau jetzt leben. Ich liebe es, im Moment zu leben – und für mich bedeutet das Sonne und Spaß haben und einfach nur Sonnencreme tragen.“

Wie sie mit fast 50 Jahren noch so jung aussehen kann, verrät Heidi Klum ebenso einmal mehr – und auch hier hat sie ihrem Mann zu danken. „Ich sauge ihm sein junges Blut aus. […] Wie ein Vampir“, scherzte sie.