Stars Heidi Klum: Sie holt Model-Nachwuchs Elias Becker zu ‚GNTM‘

Heidi Klum - World Premiere of Disney's Mufasa: The Lion King LA - Getty Images for Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2025, 14:00 Uhr

Heidi Klum freut sich bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ jede Woche über neue, interessante Gastjuroren.

Aktuell läuft die 20. Staffel der Model-Show bei ProSieben und auf Joyn und dieses Jahr treten schon zum zweiten Mal auch junge Männer auf dem Laufsteg gegeneinander an. Kein Wunder, dass die Modelmama deshalb Gastjuroren einlädt, die die Ambitionen ihrer männlichen Nachwuchs-Models verstehen können. In der neusten Folge von ‚GNTM‘ ist etwa Elias Becker dabei.

Der 25-jährige Elias ist der Sohn von Boris Becker und dessen Ex-Frau Barbara. Seit mehreren Jahren läuft der Promi-Spross über die Laufstege, unter anderem in bei der Londonern Fashion Week. Er arbeitete schon mit Marken wie Hugo Boss und Dolce Gabbana zusammen – und weiß, wovon er spricht. „Willkommen in Los Angeles, Elias“, schrieb Heidi jetzt auf Instagram zu einem kurzen Werbeclip für die neue Folge, die am Mittwoch (26. März) ausgestrahlt wird. Darin kündigte sie auch Elias Gastauftritt an. Elias wird den Kandidaten in der neuen Folge einige wertvolle Tipp geben, wie : „Du musst wissen, dass es tausend Nein brauchte, um an den Punkt zu kommen, an dem du dein erstes Ja bekommst.“ Er legt den Teilnehmern ans Herz, stark zu bleiben und sich auch von Absagen nicht entmutigen zu lassen.