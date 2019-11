Heidi Klum: So spektakulär war ihr diesjähriges Halloween-Kostüm

Wie jedes Jahr bereitete sich Model Heidi Klum (46) auch dieses Mal wieder auf ihre übliche Halloween-Party vor. Dieses Mal wurde die vierfache Mutter zu einem außerirdischen Wesen mit sichtbaren Narben und Organen verwandelt.

Heidi Klum feiert jedes Jahr eine Riesen-Halloween-Sause – extravagante Verkleidung inklusive. Diesmal hat sich die 46-Jährige in ein außerirdisches Wesen, eine Mischung aus Alien und Zombie mit teils heraushängenden Organen, verwandelt.

Medienwirksames Umstyling

In einer 10 Stunden langen Verkleidung-Prozedur wurde aus der „Germany’s next Topmodel”-Jurorin die gruselige Mischung aus Alien und Zombie. Die ganze Verwandlung fand medienwirksam in einem New Yorker Schaufenster statt. Schon am Morgen des 31. Oktober betrat die 46-jährige den großen Raum eines Onlinehändlers auf einer Einkaufsmeile in Manhattan. Umringt von Stylisten, Presse Leuten und diversen Smartphones neugieriger Menschen ließ sich die gebürtige Bergisch Gladbacherin von Maskenbildnern umstylen.

Zwischendrin winkte sie immer mal wieder den Schaulustigen draußen zu oder bekam ein Mobiltelefon gereicht, um auch ihre Social-Media-Kanäle zu speisen. Bei der alljährlich stattfindenden Klumschen Halloween-Sause erschien dann auch ihr frisch Angetrauter im passenden Kostüm.

Blutverschmiert steckte der „Tokio Hotel”-Gitarrist in einem Astronautenanzug mit zerbrochenem Helmglas.

Die diesjährige Feier der „Queen of Halloween” war schon die 20. und somit ein kleines Jubiläum. In den vergangenen Jahren überraschte sie anlässlich ihrer Partys immer wieder in extravaganten Kostümen. Im letzten Jahr sah man sie und den Bruder von Bill Kaulitz (30) als Oger-Paar Fiona und Shrek aus den Animationsfilmen „Shrek”. Zuvor zeigte sich die frischgebackene Ehefrau auch schon als Comic-Figur Jessica Rabbit, Vampirfrau oder stark gealtert als zottelige Oma.