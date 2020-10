17.10.2020 17:33 Uhr

Heidi Klum: Statt Halloweenparty gibt sie Kostüm-Tipps für Kinder

Heidi Klums Halloweenparty fällt wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr aus. Stattdessen gibt sie auf Instagram DIY-Tipps für Kinderkostüme.

Heidi Klum (47) ist ein riesiger Fan von Halloween. Doch leider musste sie ihre alljährliche Grusel-Party aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Dennoch sorgt das Model auf seinem Instagram-Account für ordentlich Halloweenstimmung. Vor kurzem veröffentlichte sie zwei Videos, in welchen sie zusammen mit Experten DIY-Tipps für Kinder-Halloween-Kostüme gibt.

„Jetzt, da der Prime Day vorbei ist, verwenden Sie Ihre leeren Schachteln wieder und machen Sie ein Roboterkostüm daraus“, schreibt die Vierfachmutter zu einem neuen Clip. Zusammen mit Kostümdesigner Martin Izquierdo verwandelt sie einen kleinen Jungen in einen glänzenden Roboter. Was zudem auffällt: Von Heidi Klums langer, blonder Mähne ist nichts zu sehen. Stattdessen trägt sie ihre Haare schulterlang. Hat sie etwa eine neue Frisur? Da ein Mund-Nasen-Schutz fehlt und Izquierdo und Klum sich am Ende des Videos abklatschen, könnten es eine ältere Aufnahmen sein.

Quelle: instagram.com

Heidi Klums Anleitung für einen Schmetterling

Bereits zuvor veröffentlichte Klum ein anderes Anleitungsvideo auf ihrem Account. Auch in diesem Clip trägt das Model die Haare kurz und von Masken ist nichts zu sehen. Zusammen mit der Make-up-Artistin Linda Hay zeigt die 47-Jährige, wie man einen Schmetterling schminkt. „Nur weil wir dieses Jahr nicht die gleiche Süßes-oder-Saures-Tour machen, heißt das nicht, dass wir zu Hause keinen Spaß haben können!“, schreibt Klum dazu.

Quelle: instagram.com

(amw/spot)