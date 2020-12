15.12.2020 18:00 Uhr

Heidi Klum: Tochter Leni hat Freundschafts-Tattoo mit Tom Kaulitz

Leni Klum teilt nicht nur das Talent zum Modeln mit Mama Heidi, sondern scheinbar auch die Liebe zu Tattoos. Die 16-Jährige ist zwar noch nicht volljährig, trotzdem schmückt ihren Finger bereits ein ganz besonderes Motiv: Ein Freundschafts-Tattoo mit Stiefpapa Tom Kaulitz!

Nur Verbrecher sind tätowiert? Schon lange nicht mehr! Inzwischen trägt in Deutschland jeder Fünfte den bunten oder schwarzen Körperschmuck. Eine von ihnen ist nun auch Leni Klum (16). Gerade erst überrascht uns das Nachwuchs-Model mit einem Vogue-Cover und nun sorgt die Tochter von Heidi Klum auch schon für die nächste Überraschung: Die 16-Jährige lässt sich gemeinsam mit Stiefpapa Tom Kaulitz (31) tätowieren!

Gemeinsames Tattoo mit Stiefpapa Tom

Leni Klum ist gerade mal süße 16 und hat nach eigenen Angaben Angst vor Nadeln und Spritzen. Wer jetzt glaubt, dass es deshalb im Hause Klum sicherlich nicht zu Diskussionen um Jugendsünden wie Tattoos kommen wird, liegt falsch! Die Phobie scheint Leni nicht vom dauerhaften Körperschmuck abzuhalten, denn Heidis älteste Tochter, die aus der Beziehung zu Flavio Briatore hervorging, ist bereits tätowiert! Die Innenseite ihres Fingers ist mit drei kleinen Punkten verziert. Eine Art Freundschafts-Tattoo: Stiefpapa Tom und Onkel Bill Kaulitz ließen sich nämlich ein identisches Motiv stechen.

So reagiert Heidi aufs Freundschafts-Tattoo

Mama Heidi wusste wohl im Vorfeld nichts von dem Besuch beim Tätowierer. Eine Standpauke gab es trotzdem nicht: „So etwas ist ja auch sweet und harmlos“, sagt sie über Lenis Alleingang. Einen kleinen ironischen Seitenhieb kann sie sich aber dennoch nicht verkneifen: „Aber eigentlich hätte ich eingeschnappt sein können, da wohl kein Punkt für mich übrig war“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern.

Leni will Gesichts-Tattoo

Vermutlich nicht das letzte Tattoo, das sich Leni stechen lässt. Denn das Nachwuchs-Model scheint großer Fan von Tinte unter der Haut zu sein. Sogar eine Tätowierung im Gesicht zog die 16-Jährige bereits in Erwägung: „Mein Freund und ich wollten uns beide im Mund tätowieren lassen. Die Idee fand meine Mutter nicht so toll“, verrät Leni in einem Interview. Ihre Vorliebe für den dauerhaften Körperschmuck hat sie wohl von Mama Heidi, denn die ist selbst tätowiert.

Galerie

Heidi bereut Tattoos

„Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass es viel mehr weh tut, ein Tattoo wieder entfernen zu lassen“, gesteht Heidi. Eine Anspielung, auf jene Tattoos, die sich in ihren vergangenen Beziehungen aus Liebe stechen und später auch wieder entfernen lies. 2008 lies sich die heute 47-Jährige den Namen von Ehemann Seal auf den rechten Unterarm stechen. 2012, nach der Trennung wurde die Körperverzierung unter einer schmerzhaften Laser-Prozedur wieder beseitigt. Auch Mann Nummer sieben, Vito Schnabel, durfte sich auf Heidis Haut verewigen. Für ihn lies sie sich ein V auf die Innenseite ihres linken Ringfingers stechen. Nach der Trennung wurde der Buchstabe einfach in ein Herz umgewandelt. Abschrecken lies sich das Model davon scheinbar nicht, denn auch für ihren aktuellen Ehemann Tom Kaulitz legte sich die Blondine unter die Nadel: Ihr Handgelenk wird von einem großen, schwarzen „T“ geschmückt. (AB)