Heidi Klum: Tom Kaulitz schenkt ihr Liebes-Tattoo

16.02.2021 19:00 Uhr

Total süß oder total bescheuert? Tom Kaulitz' Valentinsgeschenk für Ehefrau Heidi Klum geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut...

Heidi Klum (47) teilt nur all zu gerne romantische und intime Momente von sich und Ehemann Tom Kaulitz (31) auf Instagram. Ganz im Gegensatz zu ihrem Liebsten. Der hält sich in dem sozialen Netzwerk nämlich eher zurück. Zum Valentinstag macht der Tokio Hotel-Gitarrist allerdings eine Ausnahme für seine Heidi…

Tom lässt sich Heidis Namen tätowieren

Auf dem Instagram-Account seiner Band Tokio Hotel meldet sich Tom jetzt mit einer ganz besonderen Liebesbotschaft zurück. Auf dem Foto zu sehen: Er hat den Namen seiner geliebten Heidi auf der Innenseite seines Ringfingers verewigt – als Tattoo. Als wäre das noch nicht süß genug, schreibt der 31-Jährige: „Ich hoffe, ihr verbringt den Valentinstag mit denjenigen, die ihr wahrhaftig und innig liebt. Ich mache das auf jeden Fall! Außerdem habe ich sie auf meine Haut tätowiert!“

„Haben dich die Jungs etwa dazu gezwungen?“

Seine Fans kriegen sich bei so viel Romantik und Liebe gar nicht mehr ein. „Das ist die süßeste Geste überhaupt! Ich freue mich so für euch“, schwärmt ein Zuschauer. Viele Follower sind aber auch ziemlich verwundert über Toms kleinen Auftritt auf Instagram. Ein Nutzer scherzt in den Kommentaren: „Tom, ist alles okay? Haben dich die Jungs etwa dazu gezwungen, auf Instagram zu posten?“

Innige Tanzeinlage im Hause Klum-Kaulitz

Für Heidi gab es allerdings nicht nur das Liebes-Tattoo als Geschenk, sondern obendrauf noch einen riesigen Strauß rote Rosen und eine innige Tanzeinlage. Zu Ella Fitzgeralds „My Funny Valentine“ tanzen und knutschen die beiden Turteltauben, was das Zeug hält. Auch daran lässt Heidi ihre Follower natürlich teilhaben.

Süße Valentinstags-Fotos von Leni und ihrem Freund

Doch nicht nur Heidi bekommt zum Valentinstag eine romantische Geste nach der anderen. Auch ihre Tochter Leni erhält von ihrem Freund Aris eine süße Liebeserklärung. Auf Instagram präsentiert er stolz ein Foto von sich und der 16-Jährigen. Fest umschlungen liegen sich die beiden Teenager in den Armen und kuscheln. Für Leni gab es allerdings scheinbar nicht nur Kuscheleinheiten, sondern auch noch einen riesigen Strauß rote Rosen, wie man in ihrer Instagram-Story sieht.

(AK)