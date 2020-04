Heidi Klum trägt jetzt einen Damenbart

Heidi Klum präsentiert sich in der Öffentlichkeit eigentlich stets top gepflegt. Immerhin ist die Blondine Model und ihr Körper somit ihr Kapital. Doch kürzlich hat die ‚GNTM‘-Jurorin auf Instagram ein Bild veröffentlicht, das darauf hindeutet, dass Heidi während der Zeit in Quarantäne in Sachen Körperpflege nicht ganz so gründlich wie sonst ist.

Auf dem Schnappschuss ist zu sehen, wie die 46-Jährige mit ihrem Mann Tom Kaulitz im Bett liegt. An sich ein romantischer Anblick, wäre da nicht Heidis Damenbart. Auffällig und nicht zu übersehen wuchert dieser über ihrer Oberlippe.

Quelle: instagram.com

Spaßvögel

Dass sich die Schönheit tatsächlich derart gehen lässt, dürfte allerdings eher unwahrscheinlich sein. Eine plausible Erklärung für Heidis plötzliche Gesichtsbehaarung wäre wohl eher, dass sie und der Musiker das Foto mit einem der vielen verfügbaren Instagram-Filter aufgenommen haben. Mit deren Hilfe kann man sich bekanntermaßen nicht nur lustige Fratzen ins Gesicht zaubern, sondern auch einen Bart.