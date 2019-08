Heidi Klum tüftelt schon an ihrem Halloween-Kostüm

Gerade erst beendete Heidi Klum (46) ihre Flitterwochen, nachdem sie Anfang August eine rauschende Hochzeit vor der italienischen Insel Capri feierte. Nun kümmert sich das Model wieder um den Ernst des Lebens: Ihr kommendes Halloween-Kostüm.

Heid Klum ist ein bekennender Halloween-Fan und organisiert jedes Jahr eine alberne Kostümfeier, die in Hollywood schon längst Kultstatus angenommen hat. Im Jahr 2000 schmiss sie erstmals so ein Fest und wird auch in diesem Jahr zum 19. Mal eine Party organisieren. Obwohl wir erst August haben, beginnt die 46-jährige bereits jetzt mit den Vorbereitungen für ihre Verkleidung.

Sie lässt sich vermessen

Und Heidi setzt gerne jedes Jahr einen drauf! So kam sie in den vergangenen Jahren schon als Shreks Fiona, Rabe oder Großmutter. In einem neuen Video auf Instagram sieht man Heidi Klum lediglich in Unterwäsche bekleidet. Sie lässt sich von einem Mann anhand eines Scangeräts ausmessen. Dazu schrieb sie: „Halloween Vorbereitungen.“

Sofern Heidi Klum einen männlichen Partner an ihrer Seite hat, schmiss sie sich in der Vergangenheit gerne in Partnerkostüme. So musste Ex-Mann Seal bereits mehrmals für kitschige Kostüme herhalten. Und auch ihr frisch angetrauter Ehemann weilte schon im letzten Jahr an ihrer Seite und durfte die Kinderfigur Shrek mimen.