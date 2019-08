Heidi Klum und das Insta-Tralala des Tages: Hühnerbrühe zum Frühstück

Freitag, 9. August 2019 12:24 Uhr

Heidi Klum beginnt den Tag mit in Hühnerbrühe gegarten Eiern. Dass die 45-jährige „Model-Mama“ allein schon ihres Berufes wegen morgens nicht zu oft Speck und Pancakes isst, war sicher allen Fans und Beobachtern bereits klar. Was die Blondine allerdings nun in ihrer Instagram-Story offenbarte, dürfte dennoch so einige überraschen: Das Frühstück ihrer Wahl sind in Hühnerbrühe gegarte Eier! Unfasssbar!

Auf der Fotosharing-Plattform präsentierte die frisch angetraute Frau von Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz ihren Fans ihre Morgenroutine und bereitete auch ihre Lieblingsspeise nach dem Aufstehen zu.

Das fertige Gericht, das mit einer Art Eierstich vergleichbar ist, servierte sie dann in einem Glas. Hach, wie aufregend!

Um es perfekt hinzubekommen muss man einfach Hühnerbrühe aufkochen, rohe Eier hinzugeben und mit einem Schneebesen kräftig rühren. Am besten schmeckt das Ganze dann laut Heidi, wenn es direkt warm getrunken wird. Warum Heidi Klum ihr flüssiges Frühstück so mag: Es hat wenig Kalorien und ist fettarm. Außerdem führt es dem Körper nötige Mineralien wie Calcium, Magnesium und Phosphor zu und wirkt angeblich entzündungshemmend. Die Eier machen zudem lange satt und beugen Heißhungerattacken vor. Ob es Heidis besonderes Frühstück wohl auch am vergangenen Wochenende während der dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten der ‚Germany’s Next Topmodel‘-Jurorin gegeben hat? Irgendwie bezweifeln wir das…