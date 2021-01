14.01.2021 16:30 Uhr

Heidi Klum und ihre Meeedchen: So heiß ist die aktuelle GNTM-Kampagne!

Heidi Klum bereitet sich und ihre Meeedchen für den Beginn von „Germany's Next Topmodel“ vor - und dieses Mal ist alles anders. Das fängt schon bei der Kampagne an!

Bald ist es endlich wieder so weit: „Germany’s Next Topmodel“ geht in die nächste Runde. Geheule, Gezicke und jede Menge Pannen und Lacher sind genau das, was während des Lockdowns dringend gebraucht werden. Langsam beginnt nun die Werbung für das Format – und selbst die ist ganz neu!

Werbung mit den Meeedchen

Heidi Klum in einem spektakulären roten Kleid, flankiert von ihren Rohdiamanten – den diesjährigen Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“. Für die Kampagne zur 16. Staffel von #GNTM inszeniert Starfotograf Rankin den Weltstar und ihre Meeedchen auf vier unterschiedlichen Motiven. Und wer beim Shooting die besten Posen präsentiert, schafft es zusätzlich auch in den Sendungs-Opener der neuen Staffel.

GNTM 2021: Im Video findet ihr die ersten Bilder!

Neben Heidi auf dem Plakat!

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: „Die Kampagne zu #GNTM ist jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit ein funkelnder Hingucker voller Freude auf die Show und den kommenden Frühling. In diesem Jahr setzen Heidi Klum und ProSieben ein besonderes Ausrufezeichen. Einige Models aus der aktuellen Staffel werden vor dem Start in ganz Deutschland zu sehen sein.“

Erstes Mal seit Staffel sieben

„Neben Heidi Klum auf einem Plakat zu sehen zu sein, ist wohl der Traum von vielen Models. Danke an Heidi Klum und Rankin, dass ihr diesen Traum für einige unserer #GNTM-Kandidatinnen wahr werden lasst“, fährt Rosemann fort. Das letzte Mal war Heidi Klum mit ihren Models in der siebten Staffel im Jahr 2012 auf einem Plakatmotiv zu sehen.

Galerie

Größere Kampagne als sonst

Die 16. Staffel wird in einer groß angelegten 360°-Kampagne angekündigt. Dazu zählen nicht nur die 10.000 Plakatflächen ab 2. Februar in ganz Deutschland inklusive XXL-Plakat, sondern auch Social Media Ads auf TikTok, Instagram, Facebook und YouTube. Schon vorher werden die vier Motive in allen wichtigen Magazinen Deutschlands veröffentlicht. Auf ProSieben wird das Format zusätzlich mit einer integrierten Kampagne zum Start mit Online Ads und TV-Trailern gepusht. Darüber hinaus wurden Radio und Spotify Audio Ads produziert. Der offizielle Opener-Song von #GNTM heißt „White Lies“ (VÖ: 15. Januar) und kommt in diesem Jahr von VIZE x Tokio Hotel.

Auch sonst wird es bei GNTM viele Veränderungen geben – welche? Das erfahrt ihr im Video!

„Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum“ – die 16. Staffel ab 4. Februar 2021, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben. (obs/AKo)