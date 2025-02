Glamouröser Red-Carpet-Auftritt Heidi Klum und Tom Kaulitz begeistern bei den Grammy Awards

Heidi Klum und Tom Kaulitz verbreiten gute Laune bei den Grammys. (ili/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 10:35 Uhr

In einer funkelnden, transparenten Robe zog Heidi Klum bei den Grammy Awards 2025 alle Blicke auf sich. An ihrer Seite: Ehemann Tom Kaulitz, der im weißen Anzug für den perfekten Kontrast sorgte.

Heidi Klum (51) war bei den Grammy Awards 2025 am Sonntag in Los Angeles in einer atemberaubenden Robe ein echter Hingucker auf dem roten Teppich. Das bodenlange beige Dress mit transparenten Elementen betonte ihre Figur und zog dank aufwendiger Stickereien im Oberteil alle Blicke auf sich.

Komplettiert wurde der Look durch eine funkelnde Diamant-Choker-Kette und nudefarbene High Heels. Ihre blonde Mähne trug die 51-Jährige offen und in leichte Wellen gelegt – ein Look, der ihre sonnengeküsste Haut perfekt zur Geltung brachte.

An Klums Seite strahlte Ehemann Tom Kaulitz (35) im komplett weißen Anzug. Der Tokio-Hotel-Gitarrist passte mit seinen braunen Locken und den cognacfarbenen Loafern perfekt zum glamourösen Auftritt seiner Frau. Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, bewies einmal mehr, warum es zu den stylischsten der Branche gehört.

Superstar Beyoncé (43) räumte den wichtigsten Preis des Abends ab: Für "Cowboy Carter" gewann sie in der Königskategorie "Album des Jahres". Außerdem setzte sie sich in der Sparte "Bestes Country-Album" durch. Einen weiteren Grammy gewann sie für ihr Duett "II Most Wanted" mit Miley Cyrus (32).

Unter der bewährten Moderation von Trevor Noah (40), der die Show zum fünften Mal in Folge präsentierte, erfüllte die Veranstaltung auch einen wohltätigen Zweck: Die Veranstalter nutzten die Show, um Spenden zu sammeln für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Los Angeles. Den Preis für das "Album des Jahres" überreichten Mitglieder der Feuerwehr von Los Angeles – eine besondere Geste der Anerkennung für ihren Einsatz während der Katastrophe.