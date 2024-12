"Er mag mich, wie ich bin" Heidi Klum und Tom Kaulitz: Das ist das Geheimnis ihrer Ehe

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit fünf Jahren verheiratet. (obr/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 16:51 Uhr

"Er mag mich, wie ich bin", schwärmt Heidi Klum in einem neuen Interview über ihren Ehemann Tom Kaulitz. Das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist haben in diesem Jahr ihren fünften Hochzeitstag gefeiert.

Auch fünf Jahre nach ihrer Hochzeit schweben Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (35) noch immer auf Wolke sieben! Im Interview mit "Madame" verrät die 51-Jährige jetzt das Geheimnis ihrer Ehe. Das renommierte Modemagazin hat Klum für seine besondere Januar/Februar-Doppel-Ausgabe als Titelheldin ausgewählt.

"Er mag mich, wie ich bin"

"Er versteht mich total, ist liebenswert. Wir können zusammen normal sein, er spielt mir nichts vor, ich muss ihm nichts vorspielen", schwärmt Klum über ihren 16 Jahre jüngeren Ehemann. "Er weiß, wie ich aussehe, wenn ich nicht geschminkt bin, morgens zerknautscht aussehe und ihn kaum erkenne, weil meine Augen immer schlechter werden. Er mag mich, wie ich bin. Wir haben Spaß zusammen!"

Das liege auch an seinem Alter, erklärt die 51-Jährige weiter. "Mit 35 Jahren hat man eben mehr Energie, als wenn ich jemanden hätte, der zehn Jahre älter ist als ich. Ich bin nicht jemand, der rumsitzt, ich liebe Spontaneität. Mit Bill, Toms Bruder, ist das genauso. Ich habe ja direkt zwei geheiratet. Den kann ich auch um Rat fragen, wenn Tom was macht, was mich nervt", lacht die vierfache Mutter.

Zuhause wird mehr Deutsch gesprochen

Auch das Familienleben hat der Tokio-Hotel-Gitarrist verändert. "Seit ich mit Tom zusammen bin, sprechen wir mehr Deutsch zuhause als früher. Henri hat jetzt auch Deutsch in der Schule. Er ruft mich öfter an, damit wir zusammen Hausaufgaben machen." Der 19-Jährige stammt wie seine Geschwister Johan (18) und Lou (15) aus Klums Ehe mit dem Sänger Seal (61). Klums 20-jährige Tochter Leni ist das Ergebnis einer kurzen Beziehung mit Flavio Briatore (74) und wurde später von Seal adoptiert.

"Am liebsten hätte ich alle meine Kinder zuhause um mich herum, im Garten herumhängen, sich sonnen, BBQ machen. Ich habe ja nur noch zwei daheim", schildert Klum im Interview mit "Madame" ihre Zutaten zum Glück. Während Leni Innenarchitektur in New York studiert und ihre eigene Modelkarriere vorantreibt, ist Henry mittlerweile auf dem College. Natürlich genieße sie es aber auch, "wenn die Kids bei ihrem Vater sind und ich mit Tom nach St. Barth fliegen kann, um am Strand zu chillen".

Heidi Klum und Tom Kaulitz machten ihre Beziehung im Mai 2018 öffentlich. Weihnachten desselben Jahres verlobten sie sich. Am 3. August 2019 gaben sie sich schließlich auf einem Schiff vor Capri, Italien, das Jawort.