Heidi Klum und Tom Kaulitz sind nicht verheiratet

Montag, 8. Juli 2019 08:10 Uhr

Bill Kaulitz hat sich zu den Hochzeits-Gerüchten seines Bruders geäußert. Sind sie es schon oder sind sie es nicht? Seit Tagen wird gemunkelt, ob Deutschlands neues Traumpaar, Tom Kaulitz und Heidi Klum bereits heimlich geheiratet haben.

Doch Toms Zwillingsbruder, Bill Kaulitz, dementierte jetzt in einem Interview die Gerüchte. So erklärte er im Gespräch mit ‘RTL’: „Ich kann euch eins verraten, die Hochzeit steht noch an.“ Zudem sei er überrascht gewesen, dass die Beziehung seines Bruders für solch ein Aufsehen sorgt: „Dass die Leute so ein Thema draus machen, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht.“ Zuvor hatte die Illustrierte ‚Bunte‘ ganz „exklusiv“ von einer angeblichen Hochzeit berichtet („Heidi hat sich deshalb sogar extra eine neue Frisur zugelegt.“)

h2>“Eine ganz schöne Hochzeit geplant“

Wann die Hochzeit denn tatsächlich stattfinden wird, wollte er aber nicht preisgeben: „Wir hoffen natürlich, dass es familiär ist und ruhig ohne viel Stress und Fotografen. Wir haben eine ganz schöne Hochzeit geplant.“

Erst kürzlich hatte Tom erstmals ausführlicher über die Beziehung mit seiner berühmten Freundin gesprochen. So plauderte er im ‘Cosmopolitan‘-Magazin aus, dass er vorher schon mit der Liebe abgeschlossen hatte: „So lange, bis… Heidi kam. Das war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe generell nicht so richtig an Liebe geglaubt. Ich dachte wirklich, dass es okay ist, wenn ich mich nie im Leben verliebe. Das lag daran, dass ich gar nicht wusste, wie sich das anfühlt. Jetzt bin ich es zum ersten Mal. Und weiß, dass ich das nie mehr missen möchte.“

Bruder Bill ist derweil immer noch auf der Suche: „Klar war ich schon verschossen, aber das war immer sehr viel Drama und Herzschmerz. Ich bin jetzt seit fünf Jahren Single. Ich hätte gern eine Beziehung und glaube auch, dass mir das noch passieren wird. Aber es gehört eben auch eine Menge Glück dazu, einen Menschen zu finden, mit dem man diese spezielle Verbindung hat.“