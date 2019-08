Heidi Klum und Tom Kaulitz: Unter der Haube?

Sonntag, 4. August 2019 10:15 Uhr

Heidi Klum hat ihrem Tom Kaulitz offenbar das Ja-Wort gegeben. Die 45-jährige „Model-Mama“ und der 29-jährige Tokio Hotel-Musiker sind nun wohl verheiratet, glaubt man Medienberichten.

Nach knapp 17 Monaten Beziehung im Lichte der Öffentlichkeit gaben sie sich am Samstag (3. August) im Meer vor der italienischen Trauminsel Capri das Eheversprechen – auf der 99 Meter langen und knapp 25 Millionen Euro teuren Luxus-Jacht „Christina O“ und angeblich unter dem Motto „Forever Young“. Unter einem extra angebrachten Pavillon, der unter einer Rosendeko verschwand, wurden Heidi Klum und Tom Kaulitz gesichtet und „feierlich zu Mann und Frau erklärt“ – sie in einem traumhaften Brautkleid mit Puffärmeln und er in einem cremefarbenen Anzug und hellblauem Hemd. Die traumhafte Jacht ankerte am Ufer und war von allen Seiten einzusehen.

Ein Dreitage-Fest?

Eine besondere Rolle bei der Trauung könnte Toms Zwillingsbruder Bill gespielt haben, denn er erschien zur Trauung in einer Art geistlichen Robe. Ganze drei Tage lang dauern die Hochzeitsfeierlichkeiten der ‚Germany’s Next Topmodel‘-Jurorin und ihres frisch Angetrauten.

Bereits am Freitag (2. August) fand eine Vorab-Party im Edel-Strandrestaurant ‚Il Riccio‘ statt, am Sonntag (4. August) soll eine weitere Feier im ‚La Fontelina‘ folgen. Kostenpunkt des Ganzen laut ‚HollywoodLife‘: Mindestens unglaubliche drei Millionen Euro! Zu den geladenen Gästen zählten neben Heidis und Toms Familien, inklusive Klums Mama Erna und Tochter Leni (15), deren leiblicher Vater Ex-Formel 1-Macho Flavio Briatore ist, sowie ihren restlichen Kindern Henry (14), Johan (12) und Lou (9), auch Kaulitz‘ Band-Kollegen Gustaf Schäfer (30) und Georg Listing (32).

Geschichtsträchtiges Boot

Die Jacht, die das Brautpaar gemietet haben soll, gehört dem ‚People‘-Magazin zufolge einmal Aristoteles Onassis gehört haben, der dort seine Jacqueline Kennedy Onassis heiratete. Außerdem sollen sich auf ihr auch Grace Kelly und Monacos Fürst Rainier III. das Ja-Wort gegeben haben. Da bleibt nur zu sagen: Herzlichen Glückwunsch, Heidi und Tom! (Bang/KT)