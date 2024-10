"Earthshot Prize Awards" Heidi Klum unterstützt Prinz William

Prinz William erhält prominente Unterstützung von Heidi Klum. (hub/spot)

SpotOn News | 26.10.2024, 10:15 Uhr

Bei den "Earthshot Prize Awards" ist dieses Jahr auch Heidi Klum dabei. Sie unterstützt Prinz William in Südafrika.

Model und TV-Moderatorin Heidi Klum (51) ist laut "People"-Magazin eine der Prominenten, die Prinz William (42) bei der diesjährigen Verleihung des "Earthshot Prize" unterstützen.

Wenn am 6. November in Kapstadt, Südafrika, die fünf Gewinner des Umweltschutzpreises bekannt gegeben werden, wird Klum demnach unter anderem mit Schauspielerin Nina Dobrev (35) dabei sein. Auch Rapper Tobe Nwigwe (37) und Model Winnie Harlow (30) unterstützen Prinz William, heißt es.

"Als jemand, der seine Plattform nutzt, um sich für eine bessere Zukunft für unsere Kinder einzusetzen, bin ich zutiefst inspiriert von der Ambition des Earthshot Prize, Lösungen für einen gesunden Planeten zu finden und zu unterstützen", sagte Klum "People" zufolge in einer Erklärung. "Ich freue mich sehr, Teil des unglaublichen Abends zu sein, den die Earthshot Awards veranstalten, um Innovatoren zu feiern und unsere Jugend zu ermutigen, Teil des Aufbaus einer besseren Zukunft zu sein."

"Vampire Diaries"-Star Dobrev fügte demnach hinzu: "Als jemand, dem die Gesundheit unserer Ozeane sehr am Herzen liegt, hat es mich sehr inspiriert zu sehen, dass der Earthshot Prize sich darauf konzentriert, Lösungen in Afrika und auf der ganzen Welt zu finden, die dazu beitragen, dass diese lebenswichtigen Ökosysteme für kommende Generationen geschützt werden."

Fünf Gewinner werden gefeiert

Mit dem Earthshot Prize von Prinz William sollen bahnbrechende Ideen und Innovationen zur Rettung unseres Planeten gewürdigt und Personen und Unternehmen in fünf Schlüsselkategorien ausgezeichnet werden: Schutz und Wiederherstellung der Natur, Reinigung der Luft, Wiederbelebung der Ozeane, Aufbau einer abfallfreien Welt und Verbesserung des Klimas. Jeder Gewinner erhält umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro und damit die nötige Unterstützung, um seine Ideen zu verwirklichen.

Es ist die vierte Auflage der Preisverleihung, nachdem die ersten Preise 2021 in London, 2022 in Boston und 2023 in Singapur vergeben wurden. Bei der Preisverleihung werden die Gewinner aus den 15 Finalisten verkündet, die William im September bekannt gab.