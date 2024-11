Außerirdisches Kostüm-Duell Heidi Klum vs. Janelle Monáe: Wer ist der bessere E.T.?

Janelle Monáe (li.) und Heidi Klum hatten dieselbe Kostüm-Idee zu Halloween. (eyn/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 21:30 Uhr

Heidi Klum hat ihre ikonische Halloween-Party in diesem Jahr als Außerirdischer E.T. besucht. Doch diese Idee hatte noch jemand anderes: Auch die Sängerin Janelle Monáe hat sich in diesen Jahr in das Alien verwandelt.

Heidi Klums (51) Halloween-Kostüm steht jedes Jahr außer Konkurrenz – eigentlich. In diesem Jahr feierte sie ihre legendäre Party zusammen mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35) als E.T., der Außerirdische aus dem Filmklassiker von Steven Spielberg (77). Doch auch Janelle Monáe (38) hatte diese Idee und erschien so bei ihrem eigenen Halloween-Event. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin Fotos von sich im E.T.-Kostüm und besuchte am 30. Oktober auch die US-Talkshow "Jennifer Hudson Show" als Alien, Stunden vor Klums großem Auftritt.

Auf X (ehemals Twitter) scherzten die User, dass Klum sicher sauer auf die Kostüm-Parallele sei. Und tatsächlich sind sich die beiden Verkleidungen ziemlich ähnlich.

Maske vs. XXL-Prothesen-Kopf

Beide Frauen steckten in einem modellierten Korpus mit dickem Bauch und faltiger Haut. Beide trugen überdimensionale Füße und extralange Arme mit riesigen Händen – und beide hatten den charakteristischen leuchtenden Zeigefinger. Außerdem wagten sowohl Klum als auch Monáe die "Verkleidungs-Inception": Während Klum ihre Version von E.T. mit einer langen blonden Perücke, einem Hut und einem Kleid schmückte, zeigte sich Monáe auf Instagram im E.T.-Kostüm ebenfalls in verschiedenen Outfits, darunter auch einem Kleid oder einem Anzug.

Unterschiede in den Kostümierungen sind vor allem in der Dimension des Kostüms und insbesondere des Kopfs festzustellen. Monáe trug zu ihrem E.T.-Corpus eine täuschend echte Maske, durch deren Augen sie normal sehen konnte. Ihr E.T. war dadurch nicht sonderlich groß, sondern eher wie im original klein und untersetzt, aber ohne den charakteristischen langen Hals.

Ganz anders bei Heidi Klum, der "Queen of Halloween", bei der am gruseligsten Tag des Jahres immer alles im Superlativ sein muss. Das Model trug auf seinem Kopf einen zweiten Kopf, nämlich die Prothese des riesigen E.T.-Schädels. Klums Gesicht steckte im unverkennbar langen E.T.-Hals, sodass sie sehen und sprechen konnte. Die riesigen blauen Kulleraugen und der bewegliche rosa Mund ihrer E.T.-Version wurden indes von einem Mitarbeiter gesteuert.

Kein Konkurrenzkampf zwischen den E.T.s

Heidi Klum sorgt seit Jahren mit ihrer Halloween-Party und ihren extrem aufwändigen Kostümen für Aufsehen. In ihren Verkleidungen steckt rund ein Jahr Planung, hunderte Stunden Kostümarbeit und schließlich noch mal mehrere Stunden in der Maske. Sie gilt daher offiziell als "Queen of Halloween" – aber Janelle Monáe ist ihr dicht auf den Fersen. Sie habe ihr Kostüm zwei Jahre geplant, erzählte sie dem "The Hollywood Reporter".

Video News

Um ihre Visionen umzusetzen, engagierte auch sie Stylisten, Maskenbildner, Videografen und Experten für Spezialeffekte. Halloween sei für sie "ein glücklicher Raum", Halloween-Erlebnisse seien "Herzensarbeit", die "ihr Herz brauche." Den aufkommenden Konkurrenzkampf spielte Monáe aber direkt herunter. "Es kann zwei Hallo-Queens geben. Ich liebe Heidi", betonte sie auf ihrer Halloween-Party gegenüber Associated Press.

Während Klum ihr Halloween-Event wie jedes Jahr mit zahlreichen Stargästen in New York veranstaltete, feierte Monáe ihre Party an der gegenüberliegenden Küste in Los Angeles.