Späte Versöhnung? Heidi Klum widmet Karl Lagerfeld erste „GNTM“-Männer-Modenschau

Heidi Klum (l.) holt sich für die erste Männer-Modenshow bei "Germany's next Topmodel" Supermodel Eva Herzigová (M.) und Karl-Lagerfeld-Kreativdirektor Hun Kim (r.) ins Boot. (ncz/spot)

SpotOn News | 25.02.2025, 17:05 Uhr

Heidi Klum widmet die erste Männer-Modenschau der neuen "Germany's next Topmodel"-Staffel ausgerechnet einem Designer, der Zeitlebens nichts von ihr wissen wollte. Eine späte Versöhnung?

Eine unerwartete Versöhnung oder ein Seitenhieb mit Augenzwinkern? Heidi Klum (51) widmet die erste Männer-Modenschau der aktuellen Staffel von "Germany's next Topmodel" keinem Geringeren als Karl Lagerfeld (1933-2019), der Zeit seines Lebens bekanntermaßen kein großer Fan des Models war. Wie ProSieben in einer Pressemitteilung ankündigt, steht die nächste Ausgabe der Castingshow ganz im Zeichen des deutschen Modezaren, der die Fashionwelt mehr als fünf Jahrzehnte lang prägte.

Hun Kim, der aktuelle Kreativdirektor des Labels "Karl Lagerfeld", unterstützt Heidi Klum demnach in der Folge, die ProSieben am Mittwoch um 20:15 Uhr ausstrahlt. Zudem hat die Modelmama sich Supermodel Eva Herzigová (51) an die Seite geholt, die selbst mehrere Male mit Lagerfeld zusammengearbeitet hat.

Für Klums Male Models ist die Herausforderung, in Looks von Karl Lagerfeld über den Runway zu laufen, eine große Ehre: "In keiner Staffel war die erste Fashionshow für so einen großen Namen. Etwas Besseres könnte es gar nicht geben", wird Kandidat Kevin in einer Pressemitteilung zitiert. "Wenn Karl Lagerfeld das wüsste, würde er sich im Grab umdrehen", scherzt hingegen Kandidat Eliob.

Karl Lagerfeld über Heidi Klum: "Kenne sie nicht"

Denn Karl Lagerfeld selbst machte zu Lebzeiten nie einen Hehl daraus, dass er mit Heidi Klum nicht viel anfangen konnte. 2009 machte er in der ZDF-Talkshow von Johannes B. Kerner (60) unmissverständlich klar, dass sie in seinen Augen nicht zur Elite der Modewelt zählt: "Ich kenne sie nicht. […] Auch Claudia (Schiffer) kennt die nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht", so sein vernichtendes Urteil.

Fakt ist: In der Haute Couture war Heidi Klum tatsächlich nie wirklich angekommen. Zwar zierte sie die Covers zahlreicher Hochglanzmagazine, vor allem aber als Werbegesicht und nicht als Designer-Muse. Während Lagerfeld mit Models wie Claudia Schiffer (54), Kate Moss (51) oder Cara Delevingne (32) arbeitete, war Klum primär in den USA mit Victoria's Secret und TV-Formaten erfolgreich. Eine "Versöhnung" zwischen den beiden gab es bis zu Lagerfelds Tod im Jahr 2019 nie. Dass Klum nun ausgerechnet ihn ehrt, wirkt fast wie eine ironische Rache an einer Modewelt, die sie nie vollends akzeptiert hat.