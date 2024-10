Für die 19. "GNTM"-Staffel Heidi Klum wird am 23. Oktober mit dem Blauen Panther ausgezeichnet

Heidi Klum ist in diesem Monat gut beschäftigt: Am 7. Oktober beginnen die Dreharbeiten für die neue "GNTM"-Staffel, am 23. Oktober erhält sie den Blauen Panther, und am 31. Oktober steigt ihre beliebte Halloween-Party. (ae/spot)

SpotOn News | 02.10.2024, 14:36 Uhr

2024 durften zum ersten Mal auch männliche Kandidaten bei "Germany's next Topmodel" antreten. Jermaine Kokoú Kothé aus Kassel sicherte sich in der Männer-Kategorie den Sieg. Moderatorin und Gastgeberin Heidi Klum wird dafür bald die Auszeichnung "Blauer Panther TV- & Streaming Award" erhalten.

Große Ehre für Heidi Klum (51): Sie wird am 23. Oktober in München für die 19. Staffel ihrer ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" mit dem Blauem Panther 2024 ausgezeichnet. Wie die Veranstalter bekannt gaben, erhält sie den renommierten Medienpreis in der Kategorie Entertainment.

"Starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz"

Der Juryvorsitzende Prof. Dr. Klaus Schaefer lobt: "Heidi Klum setzt mit dieser Sendung ein starkes Zeichen für Vielfalt und Toleranz und erfüllt dabei eine Vorbildfunktion im Entertainment-TV." In der 19. Staffel der Model-Castingshow, die im Frühjahr 2024 lief, durften erstmals Männer teilnehmen. Auch im nächsten Jahr werden wieder männliche Models berücksichtigt, wie Klum jüngst in einer Instagramstory bestätigte. Die Dreharbeiten zur 20. Staffel starten am 7. Oktober in München.

Die prominente Preisträgerin wird mit den Worten zitiert: "Ich freue mich sehr über den Blauen Panther, insbesondere, dass diese 19. Staffel die Jury überzeugt hat. Im Bezug auf Diversity und Toleranz sind wir in der Modewelt leider noch lange nicht da, wo wir sein sollten, deshalb hat das Thema auch in Zukunft Priorität für mich." Die Neuigkeit wurde auch auf der Instagramseite des Blauen Panther Awards veröffentlicht – mit einem Satz, der an Klums Kultspruch aus ihrer Sendung erinnert: "Heidi Klum, wir haben einen Blauen Panther für dich!"

Die Jury hebt besonders die Weiterentwicklung des Formats hervor, das seit 2006 in Deutschland läuft. "Das Format hat es geschafft, sich kontinuierlich neu zu erfinden und gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen und zu reflektieren. Erstmals konnten auch Männer am Wettbewerb teilnehmen. Diese Erweiterung hat dem Format sehr gut getan", heißt es in der Pressemitteilung. Die Show stehe inzwischen für "mehr gelebte Diversität und mehr Teamgeist statt purem Konkurrenzkampf". Und weiter: "Die Sendung – einst einem einseitigen Schönheitsideal gewidmet – ist inzwischen vielschichtig: Sie gibt Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten, Körpertypen und aus unterschiedlichen Ländern die Gelegenheit, an der Sendung teilzunehmen und ihre einzigartigen Qualitäten als Topmodel zu präsentieren."

An dem Erfolg der Sendung habe Heidi Klum "einen zentralen Anteil". Denn: "Ihre charismatische und professionelle Art, gepaart mit ihrer jahrelangen Erfahrung in der Modebranche, hat maßgeblich zur Beliebtheit und Glaubwürdigkeit der Show beigetragen."

Vom Bayerischen Fernsehpreis zum Blauen Panther

Ursprünglich wurde die Auszeichnung seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen. 2022 bekam sie als "Blauer Panther – TV & Streaming Award" eine neue inhaltliche und moderne Ausrichtung. 2024 wird der Blaue Panther erstmals in insgesamt fünf Kategorien vergeben: Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und neu Social Media. Über die Vergabe der Trophäen aus Nymphenburger Porzellan entscheidet – mit Ausnahme des Publikumspreises – eine 14-köpfige Jury.

Moderiert wird die Award-Show, zu der am 23. Oktober rund 750 Gäste in der BMW Welt in München erwartet werden, von Steven Gätjen (52) und Kabarettistin Eva Karl Faltermeier (41). Die Ankunft der Prominenten ab 18:15 Uhr und die Preisverleihung ab 19 Uhr werden im Livestream unter anderem auf www.blauerpanther.com, bei Joyn und RTL+ gezeigt. Das BR Fernsehen strahlt die Gala ab 22:45 Uhr aus, die Sendung wird auch in der ARD Mediathek zur Verfügung stehen.