Heidi Klum zeigt ihre Kinder

Heidi Klum ist sehr darauf bedacht, ihren Nachwuchs nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Jetzt hat das 46-Jährige Model aus Deutschland mal (wieder) eine Ausnahme gemacht. Allerdings sind die Gesichter der Kids kaum zu erkennen.

Das kommt sehr selten vor: Heidi Klum (46) hat ein Foto ihrer Kinder gepostet. Das Bild auf Instagram zeigt ihre vier Kinder von vorne – was das deutsche Model in den sozialen Medien bisher genau so vermieden hat. Die Gesichter sind aber mit Mund- und Nasenmasken verdeckt. Auch Klum-Ehemann Tom Kaulitz ist auf dem Foto zu sehen. Die Familie befindet sich dem Anschein nach draußen bei einem Spaziergang mit zwei Hunden.

Privatsphäre wird geschützt

Heidi Klum ist auf die Privatsphäre ihrer Kinder sehr bedacht und zeigt deren Gesichter normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Sie hat insgesamt vier Kinder aus zwei Ehen: Leni (15), die beiden Söhne Henry (14) und Johan (13) sowie die Tochter Lou Sulola (10).

Seit wenigen Wochen hat Leni Klum ihren eigenen Instagram-Account, auf dem sie Fotos aus ihrem Alltag zeigt. Ihr Gesicht ist auf den Fotos allerdings nicht zu sehen. (dpa/KT)