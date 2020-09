15.09.2020 14:37 Uhr

Heidi Klum zeigt sich beim Corona-Test

Heidi Klum zeigt sich in einem glamourösen Outfit beim Corona-Test und bedankt sich bei den Corona-Helfern für ihren Einsatz während der Pandemie.

Heidi Klum (47, „Making the Cut“) ist erneut auf das Coronavirus getestet worden. Ein Foto davon zeigt sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild sitzt sie in einem glamourösen Paillettenkleid und offenen Riemchen-High-Heels vor einem Mann mit Mund-Nasen-Schutz, der einen Corona-Abstrich bei ihr macht. Klum nutzt das Foto und ihre Reichweite, um sich bei den Corona-Helfern für ihren Einsatz zu bedanken.

„Ich schätze euch alle“

„Vielen Dank an alle Ersthelfer, unverzichtbaren Mitarbeiter, Lehrer und Berufstätige im Gesundheitswesen, die ihr Bestes geben, um uns alle zu schützen […]. Ich schätze euch alle und bin dankbar für euren Einsatz“, so Klum.

Bei Klums Corona-Test scheint es sich um eine Routinekontrolle im Rahmen der aktuellen Dreharbeiten zur US-Show „America’s Got Talent“ zu handeln. Das Glitzerkleid, das Klum auf dem Test-Foto trägt, hatte sie schon bei einem vorangegangenen Post zur Show an. Im Frühjahr hatte sich Heidi Klum bereits einmal testen lassen und in Corona-Quarantäne begeben. Das Ergebnis war negativ, wie sie auf Instagram bekannt gab.

