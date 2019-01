Heidi Klum zeigt sich mit ihrem Musiker bei den Golden Globes

Montag, 7. Januar 2019 08:01 Uhr

Sie strahlten um die Wette und küssten sich auf dem roten Teppich: Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Musiker zeigten bei den Golden Globes der ganzen Welt ihr Liebesglück.

Zwei Wochen nach Bekanntwerden ihrer angeblichen Verlobung hat sich das deutsche Model Heidi Klum (45) mit ihrem 29-Jährigen Lebensabschnittsbegleiter bei den Golden Globes gezeigt. Bei der Gala in Hollywood spazierten die beiden am Sonntag (Ortszeit) Hand in Hand, posierten strahlend auf dem roten Teppich und küssten sich vor Fotografen. Klum zeigte dabei deutlich sichtbar ihren Verlobungsring.

Das Model trug ein trägerloses schwarzes Ballkleid mit Blumen-Aufnähern und Herz-Ausschnitt. Auf Instagram hatte sie vorher ein Video im Zeitraffer verbreitet, wie Assistenten sie schminken und ihre Haare machen. Ihr Musiker erschien im klassischen Smoking zur Gala.

Verlobung bislang nicht bestätigt

Offiziell bestätigt hat Klums Management die Verlobung nicht. Ihr Instagram-Post vom Heiligabend, bei dem sie „Ich habe Ja gesagt“ zu einem Selfie-Foto mit großem Ring am Finger schrieb, schien aber eindeutig. Seitdem ist in US-Medien von der Verlobung des Paares zu lesen. Klum und ihr Verlobter seien „sehr süß“ auf dem roten Teppich gewesen, schrieb etwa die „Today“-Show vom Sender NBC. (dpa/KT)