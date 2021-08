Heidi Klums Tochter Leni selbstsicher auf dem Laufsteg in Venedig

Leni Klum auf dem Laufsteg von Dolce & Gabbana. (eee/spot)

29.08.2021 17:46 Uhr

Leni Klum klettert weiter die Karriereleiter hinauf. In Venedig hat die Tochter von Heidi Klum selbstsicher auf dem Laufsteg von Dolce & Gabbana geglänzt.

Mit diesem Auftritt stellt Leni Klum (17) einmal mehr ihre Modelgene unter Beweis. In Venedig hat die Tochter von Heidi Klum (48) stilvoll und selbstbewusst den Laufsteg des Modelabels Dolce & Gabbana angeführt. Die 17-Jährige stolzierte dabei in einem kurzen, schwarzen Blazerkleid über den Catwalk. Darunter trug sie ein enges, schwarzes Top und eine schwarz-weiße Shorts.

Ein paar goldene Glitzerpumps mit Riemchen perfektionierten den stylischen Look. Ihre blonden Haare trug sie offen und glatt. Über seinem natürlich geschminkten Gesicht trug das Nachwuchsmodel zudem eine weiße FFP2-Maske.

Heidi Klum und Tom Kaulitz mit von der Partie

Im Juni dieses Jahres hat Topmodel Heidi Klum in der Talkshow von Ellen DeGeneres (63) verraten, ihre älteste Tochter zu jedem ihrer Jobs zu begleiten. Die Fashion-Show von Dolce & Gabbana war da keine Ausnahme. Mehrere Schnappschüsse auf Instagram zeigen die beiden gemeinsam in Italien, darunter in zwei silbernen Paillettenkleidern, ebenfalls von Dolce & Gabbana. Auch Ehemann und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (31) hat dem Mutter-Tochter-Duo dort Gesellschaft geleistet.