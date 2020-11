06.11.2020 21:49 Uhr

Heidi Klums Tochter: Leni tanzt durch Berlin

Heidi Klum ist seit kurzem mit ihrer Familie in Berlin. Jetzt tanzt ihre Tochter Leni durch die Hauptstadt.

Heidi Klum (47) ist jetzt bereits seit mehreren Jahrzehnten ein Weltstar. Fast jeder ihrer Schritte wird von den Medien und ihren Fans ganz genau beobachtet. Trotz des Trubels um ihre Person hat es die Vierfach-Mutter bisher geschafft ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Doch Tochter Leni (16) zeigt sie in letzter Zeit immer öfter…

Klum-Clan in Berlin

Erst kürzlich kam Heidi Klum mitsamt ihrer vier Kinder und Ehemann Tom Kaulitz (31) in Berlin an. Grund der Reise sind die Dreharbeiten für die kommende „Germanys next Topmodel“-Staffel. Immer wieder teilt Heidi private Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Kanal der Reise ihrer Patchwork-Familie. Ob beim Döner essen, im Luxus-Restaurant oder auf den Straßen Berlins, der Klum-Clan hat sichtlich Spaß.

Leni stellt ihre Tanzkünste unter Beweis

Vom neuesten Ausflug mit ihren Kids teilt sie jetzt ein kurzes Video von Tochter Leni in ihrer Instagram-Story. Man sieht Klum jr. zwar wie immer nur mit Maske im Gesicht, aber dafür stellt die 16-Jährige in dem kurzen Clip auch direkt ihre Tanzkünste unter Beweis. Ganz selbstbewusst tanzt sie auf dem Gehweg vor der Promi-Absteige Soho-House in der Berliner Prenzlauer Allee einen TikTok-Tanz und spielt mit der Kamera, als hätte sie noch nie irgendwas anderes gemacht. Das liegt wohl einfach in den Genen.

Es tauchen vermehrt Fotos auf

In letzter Zeit tauchen vermehrt von Heidi selbst veröffentlichte Fotos ihrer Teenager-Tochter auf. Seit Anfang des Jahres hat Leni Klum sogar ihren eigenen Instagram-Account. Man bekommt Leni zwar immer nur mit Maske, Hand oder Emoji im Gesicht zu sehen, aber man merkt Heidi kann sich offenbar mit dem Gedanken anfreunden ihre Tochter ab und an mal zu zeigen. Und wer weiß, vielleicht steigt Leni ja irgendwann Mal in die Fußstapfen ihrer Mama. Das Talent dazu hätte sie auf jeden Fall, wie man in dem Tanzvideo gesehen hat.

Fotos und Videos sind eine Seltenheit

Eigentlich sind Fotos und Videos von Heidis Kindern wirklich eine Seltenheit. Die Model-Mama achtet sehr darauf ihre Kinder so weit es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Bei Veröffentlichungen von Paparazzi-Fotos in Europa geht Heidi sogar sofort gerichtlich gegen diese Verletzung des Persönlichkeitsrechtes vor, in den USA macht die Gesetzeslage solche Fotos aber durchaus möglich.

(AK)