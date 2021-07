Heidis GNTM-Gewinnerin Alex schnappt sich Mega-Deal

Heidi Klum ist mit Sicherheit stolz auf ihre GNTM-Gewinnerin 2021, Alex Mariah Peter. (mia/spot)

13.07.2021 21:46 Uhr

Als erstes Transgender-Model hat sie "Germany's Next Topmodel" gewonnen, jetzt feiert Alex Mariah Peter ihren nächsten Triumph: Sie ist in Europa das Gesicht für Kylie Jenners Kosmetiklinie bei Douglas.

„Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin Alex Mariah Peter hat einen großen Job an Land gezogen: Die 23-Jährige modelt jetzt indirekt für Kylie Jenner (23). Für eine Europaweite Kampagne bei Douglas ist sie das neue Gesicht von Kylie Jenners gehypter Kosmetiklinie „Kylie Cosmetics“.

„Was für eine Ehre“

„Was ist das bitte für eine unglaubliche Ehre? Ich freue mich so unfassbar darüber, ich bin schon so gespannt die fertigen Ergebnisse zu sehen…“, teilt Alex die frohe Kunde in ihrer Story auf Instagram mit ihren Followern.

Die Bilder der Kampagne werden ab Donnerstag etwa in Douglas-Geschäften und auf Social Media zu sehen sein. Ein erstes Foto ist von Douglas schon veröffentlicht worden. Darauf ist die GNTM-Gewinnerin mit knallrot geschminkten Lippen zu sehen. Ab 15. Juli sind die Produkte im Handel erhältlich.

Kylie Jenner ist bereits 2019 durch ihr erfolgreiches Kosmetikunternehmen im Alter von 20 Jahren zur bisher jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt geworden. Alex steht am Anfang ihrer Karriere: Sie hat die Staffel von „Germany’s next Topmodel“ 2021 gewonnen – als erstes Transgender-Model der Show überhaupt.