„Promi Big Brother“: Heike Maurer will sich ganz ungeniert zeigen

Glomex

04.08.2021 11:00 Uhr

Lottofee Heike Maurer will den Zuschauer:innen von "Promi Big Brother" 2021 die ganze ungenierte Wahrheit zeigen. "Ungeschminkt, unvorbereitet und in ungewöhnlichen Situationen" - kein Problem für die Fernseh-Ikone! Schau dir jetzt ihre letzten Worte vor dem Einzug an.

