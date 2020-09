03.09.2020 21:50 Uhr

Heimatstadt will Chadwick Boseman mit eigener Statue ehren

Die Welt soll Schauspieler Chadwick Boseman niemals vergessen. Ihm zu Ehren will seine Heimat daher nun eine kunstvolle Statue errichten.

Die Heimatstadt des verstorbenen Schauspielers Chadwick Boseman (1976-2020), Anderson im US-Bundesstaat South Carolina, arbeitet nach „TMZ“-Informationen an einer Statue für den „Black Panther“-Star. Demnach soll bereits ein Künstler kontaktiert worden sein. Bei dem Kunstwerk soll es sich um eine Mischung aus Skulptur und Wandmalerei handeln.

Ein Sprecher des Bürgermeisters bestätigte die Überlegungen, sagte aber, dass es noch keine konkreten Pläne zur Umsetzung gebe. Künstler und Bürger seien dazu aufgerufen, Vorschläge beim Büro des Bürgermeisters einzureichen. Auf diese Weise wolle man sicherstellen, dass am Ende die ganze Stadt stolz auf das Ergebnis sei.

Boseman kämpfte jahrelang gegen den Krebs

Chadwick Boseman starb am 28. August 2020 im Alter von nur 43 Jahren. Für die Welt kam sein Tod unerwartet. Er hatte seine Krebserkrankung, die im Jahr 2016 diagnostiziert wurde, nie öffentlich gemacht. Vier Jahre kämpfte er mit Operationen und Chemotherapien im Privaten dagegen an, auf der Leinwand ließ er sich von all den Strapazen nichts anmerken.

