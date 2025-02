Sie wog 90 Kilo Heinz Hoenigs Ehefrau Annika zeigt krasse Verwandlung

Annika Kärsten-Hoenig kümmert sich seit Monaten aufopferungsvoll um Ehemann Heinz Hoenig. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 16:37 Uhr

Nach anstrengenden Monaten will sich Annika Kärsten-Hoenig wieder mehr auf sich selbst und ihren Körper konzentrieren. Denn so schlank wie heute war die Ehefrau von Heinz Hoenig nicht immer - das zeigt sie nun mit einem alten Foto.

Heinz Hoenigs (73) Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (39) hat in den vergangenen Monaten bemerkenswerte Stärke gezeigt. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen ihres Ehemanns und der damit verbundenen finanziellen Belastungen setzt sie sich unermüdlich für seine Genesung ein. Doch jetzt will sich die 39-jährige Mutter von drei Kindern auch wieder auf sich selbst konzentrieren. "Ich habe beschlossen, jetzt mal mir und meinem Körper was Gutes zu tun", erklärt Kärsten-Hoenig in einer Instagram-Story. Sie wolle jetzt regelmäßig Joggen gehen, um den Kopf freizubekommen, zudem auf Süßigkeiten und Zucker verzichten. "Es tut mir einfach nicht gut, das merke ich."

Annika Kärsten-Hoenig teilt altes Bild von sich – sie wog 90 Kilo

Ziel des Ganzen sei nicht unbedingt, Gewicht zu verlieren, sondern am 30. März mit "richtig guter Energie" in ihr 40. Lebensjahr zu starten und auch eine Inspiration und ein gutes Vorbild für Ehemann Heinz zu sein. Abgenommen hat Annika Kärsten-Hoenig nämlich bereits: Die 39-Jährige wog früher deutlich mehr. Weil ihr das offenbar viele Followerinnen und Follower nicht glauben, teilte sie auf Instagram auch gleich ein "Beweisfoto".

"Weil mir einige schreiben und sich nicht vorstellen können, dass ich auch mal mehr 'Schwungmasse' auf den Hüften hatte – HIER der Beweis", schreibt Kärsten-Hoenig am Montag zu dem Post, in dem ein älteres Foto mit mehr Gewicht und dunklen Haaren neben einem aktuellen Bikini-Foto zu sehen sind. "Damals wog ich 90 Kilo und habe mich selbst irgendwann nicht mehr wohlgefühlt."

Sie habe es damals "mit Ernährungsumstellung, Sport, ganz viel Schweiß und Tränen" geschafft, "von außen ein anderer Mensch zu werden". Im Inneren war, sei und bleibe sie aber "dieselbe Anni". "Denn ein gutes Herz passt in jedes Kleid", resümiert die 39-Jährige.