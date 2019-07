Heißer Scheiß: Lavalampen-Nails sind der neuste Schrei

Sonntag, 14. Juli 2019 14:23 Uhr

Cardi B (26) wird diesen neuen Trend lieben: Lavalampen-Nails. Die künstlichen Fingernägel erobern das Internet gerade im Sturm. Dieser neue Trend vereint gleich zwei Supertrends miteinander: Lange, künstliche Fingernägel und 90s-Nostalgie.

Denn was erinnert uns mehr an das Jahrzehnt als psychodelische Lavalampen? Die Idee zu dem coolen Look stammt von Nail Artist Liam Peter, der mit seinen wilden Kreationen bereits über 19 000 Follower auf Instagram begeistert.

Quelle: instagram.com



Viraler Hit

Seine Lavalampen-Nägel mausern sich jetzt schon zum viralen Hit in den sozialen Netzwerken. Bis dato konnte der junge Künstler seine Kreativität noch nicht an Promi-Händen ausleben, aber das könnte sich nun dank der Lavalampen-Nails ändern.

Denn manchmal reicht ein treuer Fan für den großen Wurf. Ein gutes Beispiel liefert die New Yorkerin, die seit Jahren Cardi Bs Nägel macht. Jenny Bui, besser bekannt als die Queen of Bling, wurde zusammen mit Cardi nicht nur selbst zur Berühmtheit auf Instagram, auch Hochglanzmagazine wie die Vogue oder Harper´s Bazaar buchen sie heute für ausgefallene Fotostrecken.

Wer genau diese Nägel auch in Deutschland tragen will, muss entweder einen sehr guten Nail-Artist finden oder sich noch ein wenig in Geduld üben. Liam Peter betreibt auf etsy.com einen eigenen Online-Shop mit aufklebbaren Fake-Nails, das Modell Lavalampe findet sich dort aber leider noch nicht.