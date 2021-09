Helen Mirren (76): Glamour-Auftritt in Venedig

Helen Mirren in ihrem Kleid von Dolce & Gabbana. (jom/spot)

02.09.2021 07:47 Uhr

Die Filmfestspiele in Venedig wurden am Mittwochabend eröffnet. Schauspielerin Helen Mirren zog mit einer funkelnden Metallic-Robe alle Blicke auf sich.

Helen Mirren (76) war am Mittwochabend (1. September) zu Gast bei der Eröffnung der 78. Filmfestspiele in Venedig. Die britische Schauspielerin strahlte dabei in einer funkelnden Metallic-Robe von Dolce & Gabbana. Das bodenlange, hochgeschlossene Kleid mit Dreiviertel-Ärmeln und kleiner Schleppe brachte durch den engen Schnitt Mirrens schmale Taille zur Geltung.

Bis 11. September wird um den Goldenen Löwen gekämpft

Zu der glamourösen Robe kombinierte die Britin eine silberne Clutch und Ohrhänger, während ihr leicht gewelltes Haar mit einem passenden Haarreif zusammengefasst wurde. Mirren wurde von Ehemann Taylor Hackford (76) auf dem roten Teppich begleitet.

Vom 1. bis 11. September zeigen sich Stars und Sternchen in der italienischen Stadt der Liebe, um ihre neuesten Werke vorzustellen und/oder um den Goldenen Löwen abzustauben. Eröffnet hat das Event der Filmbranche Pedro Almodóvars (71) Film „Madres paralelas“ mit Penélope Cruz (47). Zudem wurde Regisseur Roberto Benigni (68, „Das Leben ist schön“) mit einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt.