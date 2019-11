Helen Mirren: „Keanu Reeves ist der süßeste und liebenswerteste Mensch“

Dame Helen Mirren sagt, die neue Freundin von Keanu Reeves kann sich glücklich schätzen. Die 74-jährige Schauspielerin ist bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem ‚Matrix‘-Darsteller befreundet. Die beiden Stars hatten sich 1997 am Set des Films ‚Im Auftrag des Teufels‘ kennengelernt.

Nachdem Keanu diese Woche seine neue Freundin Alexandra Grant auf dem roten Teppich der ‚LACMA Art + Film Gala‘ präsentierte, teilt Helen mit, dass sie sich für das Paar freue. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärte die britische Schauspielerin: „Ich kenne Keanu sehr gut. Er machte einen Film mit meinem Ehemann und er ist einfach der süßeste, liebenswerteste Mensch. Sie kann sich glücklich schätzen und ich bin mir sicher, dass das für ihn auch gilt.“

Gemeinsames Buchprojekt

Der ‚John Wick‘-Star lernte die 46-jährige Künstlerin kennen, als diese die Illustrationen für sein Buch ‚Ode to Happiness‘ kreierte. An seinem zweiten Buch ‚Shadows‘ arbeiteten die beiden dann erneut zusammen und begannen langsam aber sicher eine Romanze. Ein Insider sagte über die Beziehung: „Keanu will sein Leben offen mit ihr teilen. Er ist extrem glücklich und dankbar, dass Alex in seinem Leben ist. Sie begannen Anfang des Jahres auf Dates zu gehen, aber sie wollten es nicht öffentlich machen.“