Stars Helen Mirren schwärmt über ihren Co-Star Harrison Ford

Dame Helen Mirren - May 2024 - Cannes Film Festival - France - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 09:00 Uhr

Der Star ist "immer so nett" zu seinen '1923'-Kollegen.

Harrison Ford ist „immer so nett“ zu seinen ‚1923‘-Kollegen.

Die Hollywood-Ikone spielt in der Western-Drama-Serie an der Seite von Dame Helen Mirren, Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Jerome Flynn und Darren Mann, und die Oscar-Preisträgerin hat ihren 82-jährigen Co-Star mit Lob überhäuft.

Die 79-Jährige, die Harrisons Geliebte auf dem Bildschirm spielt, sagte gegenüber ‚People‘: „Er ist immer so nett zu allen anderen Schauspielern. Wir sitzen also alle in der Eiseskälte am Set auf lustigen, komischen, kleinen unbequemen Stühlen, und die anderen versammeln sich einfach um Harrison, weil sie einfach in seiner Gesellschaft sein wollen, denke ich. Und ich komme mit.“ Die in London geborene Schauspielerin verriet auch, dass ihre männlichen Kollegen ihn „absolut lieben“.“Harrison ist so ein Kerl. Er ist das, was wir in England einen Kerl nennen. Er ist ein Kerl, und weil er ein Kerl ist, lieben ihn alle anderen Kerle absolut, und das zu Recht“, so Helen.

Harrison Ford gab kürzlich zu, dass Reiten „nicht so schwierig“ ist. Der Schauspieler zeigt seine Reitkünste in ‚1923 – doch er besteht darauf, dass seine Fähigkeiten nicht so beeindruckend sind, wie sie erscheinen mögen. Ford, der auch ein lizensierter Pilot ist, sagte zu ‚People‘: „Vielleicht stellen die Pferde aus heutiger Sicht etwas dar – eine besondere Fähigkeit oder Gefahr – aber das sind sie wirklich nicht. Ich habe eine halbe Stunde auf einem Pferd verbracht, und aus heutiger Sicht sieht man sich das an und sagt: ‚Wow, das haben die Leute früher auch gemacht‘, aber es ist wirklich nicht so schwierig.“