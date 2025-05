Stars Helen Mirren will Songtexte für Lyrik-Album vortragen

Dame Helen Mirren

Bang Showbiz | 11.05.2025

Die Schauspielerin liebäugelt mit dem Gedanken, ein besonderes Album herauszubringen.

Helen Mirren würde gerne ein Lyrik-Album veröffentlichen.

Die britische Schauspielerin hat in ihrer beeindruckenden Karriere bereits einen Oscar, einen Tony und mehrere Emmys gewonnen. Nun verriet sie, dass sie gerne Songtexte in Gedichtform rezitieren möchte – in der Hoffnung, damit einen Grammy zu gewinnen und somit den EGOT-Status zu erreichen.

„Ich sag euch, was ich schon immer gerne machen wollte – ich wollte ein Album mit Liedtexten machen, aber ohne Musik, einfach nur gelesen wie Gedichte“, offenbarte sie im Gespräch mit ‚Gold Derby‘. „Das würde ich lieben. Denn manche Texte sind wirklich wunderschön.“

Die 79-Jährige ist zusammen mit Schauspiellegende Harrison Ford in der Western-Serie ‚1923‘ zu sehen. Beide Hollywood-Stars hätten für die Serie zugesagt, ohne ein einziges Wort des Drehbuchs gelesen zu haben – wegen der besonderen Arbeitsweise von Serienmacher Taylor Sheridan.

Die ‚Heißer Verdacht‘-Darstellerin erläuterte: „Harrison und ich mussten zum ersten Mal in unserem Leben zusagen, ohne ein einziges Wort über die Figuren oder die Geschichte zu kennen. Denn Taylor sagte, er schreibe gerne für die Schauspieler, die er hat. Er schreibt gerne mit dem Wissen, für wen er schreibt – das fand ich sehr interessant.“

Helen fuhr fort: „Wir kannten Taylors bisherige Arbeit. Und wisst ihr was? Er ist ein bemerkenswerter, brillanter, außergewöhnlicher Künstler. Also wagten wir den Sprung ins Ungewisse.“ Über die Zusammenarbeit mit ihrem Schauspielkollegen schwärmte sie: „In dem Moment, als wir das Set betraten, war es einfach da – Bang! Wir waren ein Team und es war wunderbar unkompliziert miteinander.“